Российские войска обстреливают населенные пункты вдоль линии фронта – глава Донецкой ОВА

"Ночью россияне сбросили авиабомбу на Бахмут – без пострадавших, но повреждено по меньшей мере пять домов. Под утро враг обстрелял город из пушек – известно об одном раненом", – написал он.

По информации главы ОВА, один человек погиб вследствие ночных обстрелов в городе Соледар Бахмутского района. Также всю ночь велись обстрелы в Светлодарской общине по окрестностям поселков.

Около полуночи россияне нанесли очередной ракетный удар по Авдеевке, проинформировал Кириленко. Чуть позже они обстреляли город из артиллерии. Снаряды прилетели в жилые кварталы, но информации о пострадавших и объемах разрушений пока нет, отметил глава ОВА.

Также под российские обстрелы попали города в относительном тылу – Краматорск и Константиновка.