ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска обстреливают населенные пункты вдоль линии фронта – глава Донецкой ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские оккупанты обстреливают жилые дома вдоль линии фронта, заявил глава Донецкой ОВА
Российские оккупанты обстреливают жилые дома вдоль линии фронта, заявил глава Донецкой ОВА
Фото: Павло Кириленко / Facebook

По линии фронта российские военные продолжают постоянные обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Наиболее активно россияне стреляют в Бахмутском районе. Об этом 25 июля сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook.

"Ночью россияне сбросили авиабомбу на Бахмут – без пострадавших, но повреждено по меньшей мере пять домов. Под утро враг обстрелял город из пушек – известно об одном раненом", – написал он.

По информации главы ОВА, один человек погиб вследствие ночных обстрелов в городе Соледар Бахмутского района. Также всю ночь велись обстрелы в Светлодарской общине по окрестностям поселков. 

Около полуночи россияне нанесли очередной ракетный удар по Авдеевке, проинформировал Кириленко. Чуть позже они обстреляли город из артиллерии. Снаряды прилетели в жилые кварталы, но информации о пострадавших и объемах разрушений пока нет, отметил глава ОВА.

Также под российские обстрелы попали города в относительном тылу – Краматорск и Константиновка.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/595384405477451

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны. Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщал Кириленко 2 июля.

Теги: Донецкая область, военные, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, разрушения, население, Павел Кириленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы вернемся. Все будет Украина!" Министр обороны Украины Резников показал поцелуй с женой на фоне заката в Новой Каховке
"Мы вернемся. Все будет Украина!" Министр обороны Украины Резников показал поцелуй с женой на фоне заката в Новой Каховке
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья
"Невозможно было знать, каким будет конечный результат". Жена Макаревича показала новую картину мужа и их вечер с вином
"Невозможно было знать, каким будет конечный результат". Жена Макаревича показала новую картину мужа и их вечер с вином
Валевская показала фото с матерью, которую не видела два года
Валевская показала фото с матерью, которую не видела два года
  Кунис и Кутчер на саммите первых леди и джентльменов рассказали, как помогают Украине в войне против российских оккупантов. Видео
  Кунис и Кутчер на саммите первых леди и джентльменов рассказали, как помогают Украине в войне против российских оккупантов. Видео
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как вместе развлекаются их дети
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как вместе развлекаются их дети
"Боль, которую пришлось пережить". Жена Сасанчина призналась, что потеряла ребенка
"Боль, которую пришлось пережить". Жена Сасанчина призналась, что потеряла ребенка
"Что за женщина! Огонь", "Пожалуйста, остановись!" 57-летняя Херли снялась в белом бюстгальтере от купальника
"Что за женщина! Огонь", "Пожалуйста, остановись!" 57-летняя Херли снялась в белом бюстгальтере от купальника
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку
"В ожидании моего Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила мужу новую иллюстрацию, на которой изобразила себя птицей
"В ожидании моего Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила мужу новую иллюстрацию, на которой изобразила себя птицей
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви
Верка Сердючка на концерте презентовала новую кричалку о Путине. Видео
Верка Сердючка на концерте презентовала новую кричалку о Путине. Видео
  "Я даже представить не могу, через что прошли украинцы за эти пять месяцев". Бекхэм поддержал Украину на саммите первых леди и джентльменов
  "Я даже представить не могу, через что прошли украинцы за эти пять месяцев". Бекхэм поддержал Украину на саммите первых леди и джентльменов
37-летний Макацария расплакался в день свадьбы, увидев свою 20-летнюю невесту. Видео
37-летний Макацария расплакался в день свадьбы, увидев свою 20-летнюю невесту. Видео
Пережившие оккупацию Бучи дети снимут фильм вместе с украинскими режиссерами
Пережившие оккупацию Бучи дети снимут фильм вместе с украинскими режиссерами
Элли Голдинг спела на саммите первых леди "Ой, у лузі червона калина" вместе с Pianoбой. Видео
Элли Голдинг спела на саммите первых леди "Ой, у лузі червона калина" вместе с Pianoбой. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (374911)
2
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию (137012)
3
"Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны (34312)
4
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео (31847)
5
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео (28068)
6
"Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз (24515)
7
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото (24302)
8
"Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев (18682)
 
 
 
 