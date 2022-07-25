Российские военные обстреляли Краматорск из РСЗО – мэр

"Вражеский ночной обстрел окрестностей Краматорска из РСЗО. Без жертв", – написал он.
Однако, по его словам, есть разрушения в частном секторе. Он показал фото, на котором вражеская ракета попала в комнату жилого дома.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили войска на востоке Украины. Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.
21 июля захватчики нанесли удар по Краматорску из ракетного комплекса "Искандер". Удар пришелся по частному сектору. Кроме школы, разрушены 85 домов.