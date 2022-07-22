Спасатели завершили разбор завалов школы в Краматорске, они нашли тела трех погибших – ГСЧС

"В 9.10 завершены аварийно-спасательные и поисковые работы на разрушенном в результате обстрела здании школы в городе Краматорск. Проведены расчистка и разбор около 205 тонн разрушенных элементов здания, обнаружены и изъяты из-под завалов тела трех мужчин", – сообщили в ГСЧС.

Российские оккупанты нанесли по Краматорску удар из ракетного комплекса "Искандер" примерно в 3.00 21 июля, сообщал в Facebook глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Удар пришелся по частному сектору. Кроме школы, разрушены 85 домов, информировал он.