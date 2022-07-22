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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спасатели завершили разбор завалов школы в Краматорске, они нашли тела трех погибших – ГСЧС

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Российские войска разрушили школу в Краматорске ракетным ударом
Российские войска разрушили школу в Краматорске ракетным ударом
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Спасатели завершили разбор завалов школы в Краматорске Донецкой области. Об этом 22 июля проинформировал в Facebook пресс-центр областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В 9.10 завершены аварийно-спасательные и поисковые работы на разрушенном в результате обстрела здании школы в городе Краматорск. Проведены расчистка и разбор около 205 тонн разрушенных элементов здания, обнаружены и изъяты из-под завалов тела трех мужчин", – сообщили в ГСЧС. 

https://www.facebook.com/DSNSDon/posts/pfbid02VsPjGmuUPjQTTGWnDRbDLqKkxhUAA8Ggz1XaF171twZ8K7zdxWPn6t6WJzeNtDhGl

Российские оккупанты нанесли по Краматорску удар из ракетного комплекса "Искандер" примерно в 3.00 21 июля, сообщал в Facebook глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. 

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02MWwH9juE9TK59e6HJyaqCVw1GdQ6M8vYCcmUfNzFpj4NKTSPjuCR2n5xtd6W19i9l

Удар пришелся по частному сектору. Кроме школы, разрушены 85 домов, информировал он.

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили войска на востоке Украины. Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Согласно данным Офиса генпрокурора, за время полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля, в результате российских бомбардировок и обстрелов в Украине повреждены 2188 учебных заведений. Из них 221 разрушены полностью.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Краматорск, обстрелы, ракеты, погибшие, Павел Кириленко, российские оккупанты
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