Спасатели завершили разбор завалов школы в Краматорске, они нашли тела трех погибших – ГСЧС

"В 9.10 завершены аварийно-спасательные и поисковые работы на разрушенном в результате обстрела здании школы в городе Краматорск. Проведены расчистка и разбор около 205 тонн разрушенных элементов здания, обнаружены и изъяты из-под завалов тела трех мужчин", – сообщили в ГСЧС.
Российские оккупанты нанесли по Краматорску удар из ракетного комплекса "Искандер" примерно в 3.00 21 июля, сообщал в Facebook глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Удар пришелся по частному сектору. Кроме школы, разрушены 85 домов, информировал он.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили войска на востоке Украины. Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.
Согласно данным Офиса генпрокурора, за время полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля, в результате российских бомбардировок и обстрелов в Украине повреждены 2188 учебных заведений. Из них 221 разрушены полностью.