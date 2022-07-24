Прогресс войск РФ на бахмутском направлении минимален – британская разведка

Об этом 24 июля сообщило в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
"На Донбассе маломасштабные российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на бахмутском направлении, но прогресс в них минимален", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 July 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 24, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/N1aAOViSoa
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/3JrD4THmNZ
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
Оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.