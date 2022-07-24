Прогресс войск РФ на бахмутском направлении минимален – британская разведка

Об этом 24 июля сообщило в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"На Донбассе маломасштабные российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на бахмутском направлении, но прогресс в них минимален", – говорится в сообщении.

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.