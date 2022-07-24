Российские оккупанты утром разрушили в Донецкой области еще две школы – Кириленко

Он отметил, что в Новодмитровке от российского обстрела пострадал детский сад.
Около 5.00 российская ракета ударила по окрестностям Кураховской общины – разрушила частный дом.
"Не прекращаются обстрелы Северска, Марьинки и Красногоровки – повреждены частные дома и хозяйственные объекты. О пострадавших в настоящее время информация не поступала", – добавил Кириленко.
По данным главы ОВА, 23 июля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли два человека, еще двое были ранены.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
Оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.