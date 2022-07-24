Российские оккупанты утром разрушили в Донецкой области еще две школы – Кириленко

Оккупанты не прекращают разрушать города и села Донецкой области Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Он отметил, что в Новодмитровке от российского обстрела пострадал детский сад.

Около 5.00 российская ракета ударила по окрестностям Кураховской общины – разрушила частный дом.

"Не прекращаются обстрелы Северска, Марьинки и Красногоровки – повреждены частные дома и хозяйственные объекты. О пострадавших в настоящее время информация не поступала", – добавил Кириленко.

По данным главы ОВА, 23 июля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли два человека, еще двое были ранены.