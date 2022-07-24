За сутки от российских обстрелов погибли два жителя Донецкой области – глава ОВА

"Россия убивает гражданских! 23 июля россияне убили двух мирных жителей Донецкой области: одного в Авдеевке и одного в Торецке. Еще два человека получили ранения", – говорится в сообщении.

Кириленко добавил, что сейчас нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)