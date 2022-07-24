За сутки от российских обстрелов погибли два жителя Донецкой области – глава ОВА

"Россия убивает гражданских! 23 июля россияне убили двух мирных жителей Донецкой области: одного в Авдеевке и одного в Торецке. Еще два человека получили ранения", – говорится в сообщении.
Кириленко добавил, что сейчас нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.