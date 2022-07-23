Оккупанты утром обстреляли Авдеевку, ударили по объекту транспортной инфраструктуры в Константиновке и убили жителя Торецка – глава ОВА

"Ночью и ранним утром били из артиллерии по Авдеевке. Утром нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в Константиновке. Около 6.00 утра накрыли артиллерийским огнем Торецк – повредили по меньшей мере пять частных домов и убили местного жителя", – говорится в сообщении.
По словам Кириленко, ситуация в области остается напряженной.
"Враг ведет войну на уничтожение – людей и инфраструктуры. Мои призывы к гражданскому населению о необходимости эвакуации остаются актуальными", – написал он.
За сутки 22 июля в результате российских обстрелов в Донецкой области были ранены девять мирных жителей, сообщал Кириленко.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.