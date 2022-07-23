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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром обстреляли Авдеевку, ударили по объекту транспортной инфраструктуры в Константиновке и убили жителя Торецка – глава ОВА

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Оккупанты продолжили обстреливать Донецкую область 23 июля
Оккупанты продолжили обстреливать Донецкую область 23 июля
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Ночью и утром 23 июля российские оккупанты продолжили обстреливать Донецкую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Facebok.

"Ночью и ранним утром били из артиллерии по Авдеевке. Утром нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в Константиновке. Около 6.00 утра накрыли артиллерийским огнем Торецк – повредили по меньшей мере пять частных домов и убили местного жителя", – говорится в сообщении.

По словам Кириленко, ситуация в области остается напряженной.

"Враг ведет войну на уничтожение – людей и инфраструктуры. Мои призывы к гражданскому населению о необходимости эвакуации остаются актуальными", – написал он.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0bJTy1AVdrEtkjVpKV9vpaNJ1GhNEupBqx6bUAqWJWjpTfkrPMC3w64U3g41bqjKWl

За сутки 22 июля в результате российских обстрелов в Донецкой области были ранены девять мирных жителей, сообщал Кириленко.

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко
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