Оккупанты утром обстреляли Авдеевку, ударили по объекту транспортной инфраструктуры в Константиновке и убили жителя Торецка – глава ОВА

"Ночью и ранним утром били из артиллерии по Авдеевке. Утром нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в Константиновке. Около 6.00 утра накрыли артиллерийским огнем Торецк – повредили по меньшей мере пять частных домов и убили местного жителя", – говорится в сообщении.

По словам Кириленко, ситуация в области остается напряженной.

"Враг ведет войну на уничтожение – людей и инфраструктуры. Мои призывы к гражданскому населению о необходимости эвакуации остаются актуальными", – написал он.

За сутки 22 июля в результате российских обстрелов в Донецкой области были ранены девять мирных жителей, сообщал Кириленко.