Мариуполь закрыли на въезд и выезд до 25 июля, причина – плохая ночь для оккупантов в Бердянске – советник мэра

В Мариуполе оккупанты проводят усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия, отметил советник мэра Фото: EPA

Об этом 22 июля в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"С 16.00 пятницы [22 июля] до 6.00 понедельника [25 июля] оккупанты закрывают город на въезд и на выезд. Проводятся усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия. Инсайдеры озвучивают причину – плохая ночь для оккупантов в [временно захваченном] Бердянске [Запорожской области], где они вдруг потеряли определенное количество военных. Поэтому ожидаем много и жестко внутри города", – написал Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя призвал жителей города "быть настороже" и не подвергать себя опасности.

"Вычистите телефоны. Без лишней необходимости не отходите от домов. Обходите блокпосты. Помогайте друг другу", – отметил Андрющенко.

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