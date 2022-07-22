Мариуполь закрыли на въезд и выезд до 25 июля, причина – плохая ночь для оккупантов в Бердянске – советник мэра

Об этом 22 июля в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
"С 16.00 пятницы [22 июля] до 6.00 понедельника [25 июля] оккупанты закрывают город на въезд и на выезд. Проводятся усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия. Инсайдеры озвучивают причину – плохая ночь для оккупантов в [временно захваченном] Бердянске [Запорожской области], где они вдруг потеряли определенное количество военных. Поэтому ожидаем много и жестко внутри города", – написал Андрющенко.
Советник мэра Мариуполя призвал жителей города "быть настороже" и не подвергать себя опасности.
"Вычистите телефоны. Без лишней необходимости не отходите от домов. Обходите блокпосты. Помогайте друг другу", – отметил Андрющенко.
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Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
Вокруг Мариуполя, по июньским данным Бойченко, функционирует четыре фильтрационных лагеря. Он отмечал, что россияне препятствовали эвакуации жителей города на подконтрольную правительству территорию Украины.
Мэр утверждал, что в ходе фильтрации оккупанты избивают мариупольцев и забирают у них детей.