Оккупанты 22 июля обстреляли Славянск, ранены минимум три человека – глава ОВА

"Славянск снова под ударами российских оккупантов. Россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы города. В настоящее время известно о минимум трех раненых людях, шести поврежденных пятиэтажках и нескольких частных домах", – сообщил он.
Кириленко добавил, что, по предварительной информации, город обстреляли кассетными снарядами.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Славянск оккупанты обстреливают регулярно. Кассетными боеприпасами город обстреляли 30 июня (были ранены шесть человек), 1 июля (четверо погибших и пятеро раненых), 15 июля (один человек погиб).
3 июля Славянск обстреливали из РСЗО, Лях сообщал о шести погибших и 15 раненых.
4 июля он рассказал, что Славянск уже стал прифронтовым городом, и призвал жителей эвакуироваться.