Оккупанты 22 июля обстреляли Славянск, ранены минимум три человека – глава ОВА

"Славянск снова под ударами российских оккупантов. Россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы города. В настоящее время известно о минимум трех раненых людях, шести поврежденных пятиэтажках и нескольких частных домах", – сообщил он.

Кириленко добавил, что, по предварительной информации, город обстреляли кассетными снарядами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Славянск оккупанты обстреливают регулярно. Кассетными боеприпасами город обстреляли 30 июня (были ранены шесть человек), 1 июля (четверо погибших и пятеро раненых), 15 июля (один человек погиб).

3 июля Славянск обстреливали из РСЗО, Лях сообщал о шести погибших и 15 раненых.

4 июля он рассказал, что Славянск уже стал прифронтовым городом, и призвал жителей эвакуироваться.