22 июля из-за российских обстрелов в Донецкой области были ранены девять мирных жителей – глава ОВА

Три человека ранены в Бахмуте, два – в Славянске, два – в Ласточкином, один – в Новомихайловке и один – в Северске.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)