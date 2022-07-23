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ВОЙНА В УКРАИНЕ

22 июля из-за российских обстрелов в Донецкой области были ранены девять мирных жителей – глава ОВА

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Кириленко рассказал о пострадавших мирных жителях
Кириленко рассказал о пострадавших мирных жителях
Фото: Павло Кириленко / Facebook

22 июля в результает российских обстрелов в Донецкой области были ранены девять мирных жителей. Об этом сообщил 23 июля в Facebook глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Три человека ранены в Бахмуте, два – в Славянске, два – в Ласточкином, один – в Новомихайловке и один – в Северске.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0ec28SeJLD78xTvibESskjaJeJ2imH9MWJTWt7KMHqoFrSKAYYGMo5fhxp5bLd75Sl

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Славянск, Северск, война России против Украины, Ласточкино, Новомихайловка, Бахмут, Павел Кириленко
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