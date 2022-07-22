Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет в дома 3000 семей

Энергетики смогли вернуть свет в дома почти 800 семей в семи населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов Фото: grids.dtek.com

Энергетики ликвидировали повреждения сетей в результате вражеских обстрелов в Никопольском районе Днепропетровской области. Снова со светом 2700 семей в двух населенных пунктах.

"Утром 22 июля после очередной масштабной ночной атаки на Днепропетровскую область зафиксированы новые повреждения линий в Никопольском и Криворожском районах. Аварийные бригады "ДТЭК Днепровские электросети" проведут работы по их восстановлению, как только получат разрешение от ВСУ и Службы по чрезвычайным ситуациям", – сообщили в компании.

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению сетей в Донецкой области. Несмотря на массированные обстрелы, энергетики смогли вернуть свет в дома почти 800 семей в семи населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов.

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