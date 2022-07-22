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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет в дома 3000 семей

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Энергетики смогли вернуть свет в дома почти 800 семей в семи населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов
Энергетики смогли вернуть свет в дома почти 800 семей в семи населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов
Фото: grids.dtek.com

Ремонтные бригады ДТЭК вместе с подразделениями Вооруженных сил Украины вернули свет жителям девяти городов и сел Донецкой и Днепропетровской областей, которые враг обстреливает из артиллерии. Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Рината Ахметова.

Энергетики ликвидировали повреждения сетей в результате вражеских обстрелов в Никопольском районе Днепропетровской области. Снова со светом 2700 семей в двух населенных пунктах.

"Утром 22 июля после очередной масштабной ночной атаки на Днепропетровскую область зафиксированы новые повреждения линий в Никопольском и Криворожском районах. Аварийные бригады "ДТЭК Днепровские электросети" проведут работы по их восстановлению, как только получат разрешение от ВСУ и Службы по чрезвычайным ситуациям", – сообщили в компании.

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению сетей в Донецкой области. Несмотря на массированные обстрелы, энергетики смогли вернуть свет в дома почти 800 семей в семи населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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