Энергетики вернули свет еще 3 тыс. семей – ДТЭК

В частности, возобновлены поставки света в восьми населенных пунктах Донецкой области. Вновь получают электропитание 1734 семьи в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах. Кроме того, энергетики вернули свет более чем в 1 тыс. домов в четырех населенных пунктах Никопольского района Днепропетровской области, которые были без электроснабжения из-за вражеских обстрелов накануне.



Без электроснабжения остаются 333 населенных пункта в Донецкой области.



"Самые сложные направления из-за регулярных обстрелов – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты", – сообщили в ДТЭК.





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