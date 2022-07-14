Энергетики вернули свет еще 3 тыс. семей – ДТЭК

В частности, возобновлены поставки света в восьми населенных пунктах Донецкой области. Вновь получают электропитание 1734 семьи в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах. Кроме того, энергетики вернули свет более чем в 1 тыс. домов в четырех населенных пунктах Никопольского района Днепропетровской области, которые были без электроснабжения из-за вражеских обстрелов накануне.
Без электроснабжения остаются 333 населенных пункта в Донецкой области.
"Самые сложные направления из-за регулярных обстрелов – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты", – сообщили в ДТЭК.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала 300 млн грн в первоочередные работы по аварийному восстановлению сетей Киевской области, что позволило за 45 дней вернуть свет всем 260 тыс. отключенных потребителей. Для полного восстановления электросетей в освобожденной от оккупантов Киевской области необходимы инвестиции в размере 1 млрд грн, сообщало агентство "РБК-Украина".
Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.