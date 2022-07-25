В Донецкой области за минувшие сутки ранения получили восемь мирных жителей – ОВА

"За 24 июля россияне ранили восемь мирных жителей Донецкой области: троих в Павловке, одного в Бахмуте, одного в Галицыновке, одного в Новониколаевке, одного в Пивденном и одного в Северске", – написал глава ОВА.

По его данным, с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибли 639 мирных жителей, еще 1660 человек получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)