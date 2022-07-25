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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за минувшие сутки ранения получили восемь мирных жителей – ОВА

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Российские захватчики обстреляли населенные пункты Донецкой области
Российские захватчики обстреляли населенные пункты Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских оккупантов ранения получили восемь человек. Об этом 25 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 24 июля россияне ранили восемь мирных жителей Донецкой области: троих в Павловке, одного в Бахмуте, одного в Галицыновке, одного в Новониколаевке, одного в Пивденном и одного в Северске", – написал глава ОВА.

По его данным, с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибли 639 мирных жителей, еще 1660 человек получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Северск, Волноваха, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, ранение, Пивденное, Павел Кириленко
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