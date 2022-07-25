В Донецкой области за минувшие сутки ранения получили восемь мирных жителей – ОВА

"За 24 июля россияне ранили восемь мирных жителей Донецкой области: троих в Павловке, одного в Бахмуте, одного в Галицыновке, одного в Новониколаевке, одного в Пивденном и одного в Северске", – написал глава ОВА.
По его данным, с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибли 639 мирных жителей, еще 1660 человек получили ранения.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.