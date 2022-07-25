Благодаря HIMARS обстрелы со стороны российской армии сократились в 10 раз – комбат ВСУ

Он отметил, что снижение обстрелов связано с тем, что захватчики экономят боеприпасы, а также боятся, что стрельба из артиллерии вызовет ответный огонь из HIMARS по их позициям. По словам Дмитрука, российские военные не знают, где находятся установки. Более того, HIMARS могут перемещаться по линии фронта со скоростью почти 100 км/ч. Комбат добавил, армия РФ начинает "приспосабливаться" и перемещает свои запасы вглубь территории, которую контролирует Россия, за пределы диапазона HIMARS.
Как рассказал Дмитрук, "только в моем батальоне количество убитых и раненых резко сократилось: сейчас в неделю один солдат получает сотрясение мозга, а раньше было около двух-трех в день "из-за интенсивности обстрелов".
6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок. 20 июля в Пентагоне объявили, что на следующей неделе предоставят Украине еще четыре системы.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Министр обороны Украины Алексей Резников высказывал уверенность, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. Но советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил 22 июля, что президент США не готов передавать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System), чтобы "мы не дошли до ситуации, в которой приближаемся к третьей мировой войне".
По словам Резникова, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать российских оккупантов.