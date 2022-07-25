Благодаря HIMARS обстрелы со стороны российской армии сократились в 10 раз – комбат ВСУ

Он отметил, что снижение обстрелов связано с тем, что захватчики экономят боеприпасы, а также боятся, что стрельба из артиллерии вызовет ответный огонь из HIMARS по их позициям. По словам Дмитрука, российские военные не знают, где находятся установки. Более того, HIMARS могут перемещаться по линии фронта со скоростью почти 100 км/ч. Комбат добавил, армия РФ начинает "приспосабливаться" и перемещает свои запасы вглубь территории, которую контролирует Россия, за пределы диапазона HIMARS.

Как рассказал Дмитрук, "только в моем батальоне количество убитых и раненых резко сократилось: сейчас в неделю один солдат получает сотрясение мозга, а раньше было около двух-трех в день "из-за интенсивности обстрелов".