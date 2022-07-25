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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Благодаря HIMARS обстрелы со стороны российской армии сократились в 10 раз – комбат ВСУ

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Украина получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок
Украина получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок
Фото: armyinform.com.ua

После удара HIMARS по вражескому складу боеприпасов в Изюме (Харьковская область) количество российских обстрелов уменьшилось в 10 раз. Об этом в комментарии газете The Washington Post, опубликованном 24 июля, заявил командир батальона 93-й отдельной механизированной бригады “Холодный Яр” Богдан Дмитрук.

Он отметил, что снижение обстрелов связано с тем, что захватчики экономят боеприпасы, а также боятся, что стрельба из артиллерии вызовет ответный огонь из HIMARS по их позициям. По словам Дмитрука, российские военные не знают, где находятся установки. Более того, HIMARS могут перемещаться по линии фронта со скоростью почти 100 км/ч. Комбат добавил, армия РФ начинает "приспосабливаться" и перемещает свои запасы вглубь территории, которую контролирует Россия, за пределы диапазона HIMARS.

Как рассказал Дмитрук, "только в моем батальоне количество убитых и раненых резко сократилось: сейчас в неделю один солдат получает сотрясение мозга, а раньше было около двух-трех в день "из-за интенсивности обстрелов". 

Контекст:

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок. 20 июля в Пентагоне объявили, что на следующей неделе предоставят Украине еще четыре системы

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников высказывал уверенность, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. Но советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил 22 июля, что президент США не готов передавать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System), чтобы "мы не дошли до ситуации, в которой приближаемся к третьей мировой войне".

По словам Резникова, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, армия, Алексей Резников, боеприпасы, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Алексей Данилов, российские военные, HIMARS, Богдан Дмитрук
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