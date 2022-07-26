Представители обеих палат Конгресса США выступают за передачу Украине ракет дальностью 300 км – глава комитета вооруженных сил США

По его словам, США готовы предоставить Украине столько установок, сколько возможно.

"Хотя 50 или 60 установок будет сложно собрать и привезти, но мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и дать как можно больше артиллерии и боеприпасов к ней", – сказал он.

Однако, по его мнению, эффективность действий Вооруженных сил Украины очень повышает дальнобойное оружие и он является сторонником предоставления именно таких ракет.

"HIMARS очень заметны – мы уже видели результат, буквально в этом месяце. Но если бы у них была еще большая дальность, россиянам было бы сложнее спрятать свое оборудование. Мы уже видим, что они продвигают его немного дальше вглубь", – отметил конгрессмен.

Смит добавил, что двухпартийная делегация из комитета вооруженных сил Палаты представителей США солидарна с ним в этом вопросе.

"Все пять членов делегации выступают за предоставление ракет большей дальности. И мы продолжим отстаивать эту позицию", – сказал он.