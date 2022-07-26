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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Представители обеих палат Конгресса США выступают за передачу Украине ракет дальностью 300 км – глава комитета вооруженных сил США

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Адам Смит возглавляет комитет вооруженных сил Палаты представителей США
Адам Смит возглавляет комитет вооруженных сил Палаты представителей США
Фото: ЕРА

Установки HIMARS с дальностью поражения 30–50 км решают на фронте важные задачи, но оружие с большей дальностью не позволило бы россиянам скрывать свои склады. Об этом в эксклюзивном интервью "Радіо Свобода", опубликованном в YouТube, рассказал глава комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит во время визита в Киев двухпартийной делегации Конгресса США.

По его словам, США готовы предоставить Украине столько установок, сколько возможно.

"Хотя 50 или 60 установок будет сложно собрать и привезти, но мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и дать как можно больше артиллерии и боеприпасов к ней", – сказал он.

Однако, по его мнению, эффективность действий Вооруженных сил Украины очень повышает дальнобойное оружие и он является сторонником предоставления именно таких ракет.

"HIMARS очень заметны – мы уже видели результат, буквально в этом месяце. Но если бы у них была еще большая дальность, россиянам было бы сложнее спрятать свое оборудование. Мы уже видим, что они продвигают его немного дальше вглубь", – отметил конгрессмен.

Смит добавил, что двухпартийная делегация из комитета вооруженных сил Палаты представителей США солидарна с ним в этом вопросе.

"Все пять членов делегации выступают за предоставление ракет большей дальности. И мы продолжим отстаивать эту позицию", – сказал он.

Контекст:

Дальность стрельбы снарядов, которые США предоставляют Украине к РСЗО HIMARS, составляет 80 км, сообщил 20 июля на брифинге по итогам онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины глава Пентагона Ллойд Остин. 

По словам советника президента США Джозефа Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США пока не готовы передать Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км. Об этом  он заявил 22 июля в ходе выступления на форуме по безопасности в Аспене. "В то время как ключевая цель США – делать все необходимое, поддерживать и защищать Украину, другая ключевая цель – сделать так, чтобы мы не дошли до ситуации, в которой приближаемся к третьей мировой войне", – отметил Салливан.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

Теги: США, Конгресс США, военная техника, военная помощь, ВСУ, война России против Украины, Палата представителей, HIMARS
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