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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"HIMARS уже в ожидании". Оккупанты пытаются установить понтонную переправу возле Антоновского моста в Херсоне

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По словам главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, Антоновский мост после ударов ВСУ не разрушен, но проезд по нему невозможен
По словам главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, Антоновский мост после ударов ВСУ не разрушен, но проезд по нему невозможен
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты пытаются установить понтонную переправу возле Антоновского моста в Херсоне, по которому ударили Вооруженные силы Украины. Об этом 28 июля в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Херсонская область. Оккупанты настраивают понтонную переправу рядом с Антоновским мостом. HIMARS уже в ожидании новой мишени", – написал Хлань.

Он также опубликовал фото с переправы, сделанное на фоне Антоновского моста.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid0q4o1v5SmGg62sthNTDq3bCGvi485KiWyRbTCz13x1vDsJz1MdMdQoUUkGDcSzuTul

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Антоновский мост расположен между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект.

В британской разведке считают, что этот мост – ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки, объясняли в разведке утром 20 июля.

О первых повреждениях моста стало известно 19 июля. Оккупанты тогда решили ограничить по нему движение.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и перемещал личный состав.

Украинские военные ночью нанесли "филигранные" удары по Антоновскому мосту, проинформировала Гуменюк утром 27 июля.

Назначенный РФ "замглавы военно-гражданской администрации области" коллаборант Кирилл Стремоусов заявил в тот же день, что движение по мосту перекрыто. Он добавил, что ВСУ также повредили железнодорожный мост через Днепр под Херсоном. СМИ опубликовали видео с последствиями ударов по мосту.

По словам главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, Антоновский мост после ударов ВСУ не разрушен, но проезд по нему невозможен. Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский считает, что быстро оккупанты его не смогут восстановить.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, мост, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, HIMARS, Сергей Хлань
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