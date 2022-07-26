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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это только начало". Еще два моста, кроме Антоновского, находятся под огневым контролем ВСУ в Херсонской области

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По мостам через Днепр россияне поставляли вооружение, боеприпасы и личный состав
По мостам через Днепр россияне поставляли вооружение, боеприпасы и личный состав
Фото: НАШ ХЕРСОН / Facebook

Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. Это подтвердила в интервью "24 каналу", опубликованном в Youtube, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и личный состав.

"Эти мосты сейчас находятся под нашим огневым контролем. И на данном этапе это мощный сигнал для оккупантов о том, что это только начало, а дальше они еще увидят наши действия и применение сил", – заявила спикер.

По ее данным, ОК "Юг" ежедневно наносит потери россиянам на оккупированных территориях. За последние дни зафиксированы результативные попадания в командные и опорные пункты, а также склады боекомплекта.

"То, что мы предприняли мощные шаги вдоль линии фронта, – это длительный процесс, и он продвигается достаточно успешно", – добавила Гуменюк.

Контекст:

Херсонская область была оккупирована в первый месяц масштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд складов боеприпасов в Херсонской области. В последние дни оккупанты жаловались на обстрелы украинскими военными Антоновского моста через Днепр (соединяет Херсон с левым берегом реки) и решили ограничить по нему проезд.

Теги: Херсонская область, мост, война России против Украины, Наталья Гуменюк
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