"Это только начало". Еще два моста, кроме Антоновского, находятся под огневым контролем ВСУ в Херсонской области

По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и личный состав.
"Эти мосты сейчас находятся под нашим огневым контролем. И на данном этапе это мощный сигнал для оккупантов о том, что это только начало, а дальше они еще увидят наши действия и применение сил", – заявила спикер.
По ее данным, ОК "Юг" ежедневно наносит потери россиянам на оккупированных территориях. За последние дни зафиксированы результативные попадания в командные и опорные пункты, а также склады боекомплекта.
"То, что мы предприняли мощные шаги вдоль линии фронта, – это длительный процесс, и он продвигается достаточно успешно", – добавила Гуменюк.
Херсонская область была оккупирована в первый месяц масштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд складов боеприпасов в Херсонской области. В последние дни оккупанты жаловались на обстрелы украинскими военными Антоновского моста через Днепр (соединяет Херсон с левым берегом реки) и решили ограничить по нему проезд.