"Это только начало". Еще два моста, кроме Антоновского, находятся под огневым контролем ВСУ в Херсонской области

По мостам через Днепр россияне поставляли вооружение, боеприпасы и личный состав Фото: НАШ ХЕРСОН / Facebook

По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и личный состав.

"Эти мосты сейчас находятся под нашим огневым контролем. И на данном этапе это мощный сигнал для оккупантов о том, что это только начало, а дальше они еще увидят наши действия и применение сил", – заявила спикер.

По ее данным, ОК "Юг" ежедневно наносит потери россиянам на оккупированных территориях. За последние дни зафиксированы результативные попадания в командные и опорные пункты, а также склады боекомплекта.

"То, что мы предприняли мощные шаги вдоль линии фронта, – это длительный процесс, и он продвигается достаточно успешно", – добавила Гуменюк.