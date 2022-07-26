За сутки в Херсонской области ВСУ нанесли семь авиаударов по противнику – ОК "Юг"

По информации командования, враг продолжает ведение боевых действий, удерживая укрепленные рубежи обороны. Пытается подтягивать резервы живой силы и техники на крымском направлении.

"В очередной раз враждебные силы количеством до ротной тактической группы с привлечением резервов попытались осуществить наступательные действия на направлении от Ищенки на Белогорку. Понеся потери, ретировались", – говорится в сводке.

Отмечается, что в течение дня противник нанес три удара: в полдень из самолетов с временно оккупированной территории были выпущены две ракеты Х-59 по Николаевской области. Одна крылатая ракета попала вблизи Великого Артаково, вторая – по окрестностям села Калуга. Через час в районе Новогригорьевки ударила пара вертолетов Ка-52. К вечеру парами штурмовиков и ударных Ка-52 была атакована Андреевка. Потерь среди украинских военных нет.

В свою очередь, украинские военные авиацией нанесли семь ударов по местам дислокации и развертывания подразделений: шести опорным пунктам, скоплениям вооружения и военной техники и командно-наблюдательным пунктам в Бериславском и Херсонском районах области.

"Обобщенные данные по вражеским потерям свидетельствуют, что южные степи Украины зачищены от 48 рашистов, четырех танков Т-72, 152-мм пушки-гаубицы, самоходной артиллерийской установки, трех единиц бронированной и трех – автомобильной техники. Уничтожен пункт управления 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады рашистов и их склад боеприпасов в районе Пятихаток", – заявили в командовании, добавив, что окончательные потери врага – доразведываются.

В ОК "Юг" добавили, что корабельная группировка вражеских сил в Черном море не меняла состав и задачи. Два ракетоносителя и один большой десантный корабль дежурят, оставшаяся часть корабельно-катерного состава прячется вблизи Крыма, в районах, недосягаемых для украинских ракет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)