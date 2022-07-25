ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт спецназа оккупантов – командование "Юг"

Об этом в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.
"Парами Ми-8 утром атаковано Ольгино, а днем Андреевка. Наших потерь нет, вражеские вертолеты, уклоняясь от ответного огня, отошли на исходные позиции", – говорится в сообщении.
В то же время украинская авиация нанесла по врагу пять ударов.
"Парой самолетов штурмовой авиации и фронтовыми бомбардировщиками атаковано три вражеских опорных пункта в Бериславском районе, а пары Ми-8 и Ми-24 отработали два вражеских опорных пункта в Херсонском, – рассказало командование "Юг". – Также уничтожен командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии рашистов и склады с боеприпасами".
Отмечается, что за день 24 июля ВСУ ликвидировали на юге страны 66 оккупантов, пять танков, две САУ, три единицы бронированной и девять автомобильной техники.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов с северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.