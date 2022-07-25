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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт спецназа оккупантов – командование "Юг"

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За день 24 июля ВСУ ликвидировали 66 оккупантов на юге страны, отметило командование "Юг"
За день 24 июля ВСУ ликвидировали 66 оккупантов на юге страны, отметило командование "Юг"
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска 24 июля силами двух ротных тактических групп безуспешно пытались контратаковать позиции ВСУ на двух параллельных направлениях в Бериславском районе Херсонской области, понеся потери – ретировались.

Об этом в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.

"Парами Ми-8 утром атаковано Ольгино, а днем Андреевка. Наших потерь нет, вражеские вертолеты, уклоняясь от ответного огня, отошли на исходные позиции", – говорится в сообщении.

В то же время украинская авиация нанесла по врагу пять ударов.

"Парой самолетов штурмовой авиации и фронтовыми бомбардировщиками атаковано три вражеских опорных пункта в Бериславском районе, а пары Ми-8 и Ми-24 отработали два вражеских опорных пункта в Херсонском, – рассказало командование "Юг". – Также уничтожен командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии рашистов и склады с боеприпасами".

Отмечается, что за день 24 июля ВСУ ликвидировали на юге страны 66 оккупантов, пять танков, две САУ, три единицы бронированной и девять автомобильной техники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1092290318391049/

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов с северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Теги: Россия, Украина, автомобили, авиация, Херсонская область, штурм, вертолет, спецназ, боеприпасы, Андреевка, самолеты, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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