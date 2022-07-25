ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт спецназа оккупантов – командование "Юг"

За день 24 июля ВСУ ликвидировали 66 оккупантов на юге страны, отметило командование "Юг" Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook (архив)

Об этом в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.

"Парами Ми-8 утром атаковано Ольгино, а днем Андреевка. Наших потерь нет, вражеские вертолеты, уклоняясь от ответного огня, отошли на исходные позиции", – говорится в сообщении.

В то же время украинская авиация нанесла по врагу пять ударов.

"Парой самолетов штурмовой авиации и фронтовыми бомбардировщиками атаковано три вражеских опорных пункта в Бериславском районе, а пары Ми-8 и Ми-24 отработали два вражеских опорных пункта в Херсонском, – рассказало командование "Юг". – Также уничтожен командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии рашистов и склады с боеприпасами".

Отмечается, что за день 24 июля ВСУ ликвидировали на юге страны 66 оккупантов, пять танков, две САУ, три единицы бронированной и девять автомобильной техники.

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