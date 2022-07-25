Украинские десантники уничтожили российский самолет Су-25. Ранее сегодня они сбили вертолет

"Заканчиваем день хорошими новостями. Очередной вражеский Су-25 ("Грач") отправился в ад благодаря филигранной работе подразделения противовоздушной обороны Сичеславской бригады", – говорится в сообщении.
Десантники пообещали "и дальше исправно крушить оккупантов".
Ранее сегодня Сичеславская бригада ВСУ сообщала об уничтожении вражеского вертолета Ка-52 стоимостью более $16 млн.
Су-25 десантники сбивали и 24 июля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Десантники подразделений ДШВ ВСУ неоднократно сбивали воздушные цели оккупантов. Так, 24 июня был сбит российский штурмовик Су-25, а 26 июня – вертолет Ка-52.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 25 июля российские оккупанты потеряли в Украине 39,7 тыс. военных убитыми, а также 222 самолета и 188 вертолетов.