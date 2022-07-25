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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские десантники уничтожили российский самолет Су-25. Ранее сегодня они сбили вертолет

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Су-25 украинские десантники сбивают два дня подряд
Су-25 украинские десантники сбивают два дня подряд
Фото: wikipedia.org (архив)

25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада Вооруженных сил Украины проинформировала 25 июля в Facebook, что сбила российский самолет штурмовой авиации Су-25.

"Заканчиваем день хорошими новостями. Очередной вражеский Су-25 ("Грач") отправился в ад благодаря филигранной работе подразделения противовоздушной обороны Сичеславской бригады", – говорится в сообщении.

Десантники пообещали "и дальше исправно крушить оккупантов".

https://www.facebook.com/dshv25opdbr/posts/pfbid0vqXCUK9bN5VC4PB9oqKotczrDkD3YthzWnx19kpUckfcHMz26K7sdtG8mkSLV3GCl

Ранее сегодня Сичеславская бригада ВСУ сообщала об уничтожении вражеского вертолета Ка-52 стоимостью более $16 млн.

Су-25 десантники сбивали и 24 июля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Десантники подразделений ДШВ ВСУ неоднократно сбивали воздушные цели оккупантов. Так, 24 июня был сбит российский штурмовик Су-25, а 26 июня – вертолет Ка-52.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 25 июля российские оккупанты потеряли в Украине 39,7 тыс. военных убитыми, а также 222 самолета и 188 вертолетов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, самолет, авиация, десантники, воздушное пространство, Су-25, воздух, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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