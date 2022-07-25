Украинские десантники уничтожили российский самолет Су-25. Ранее сегодня они сбили вертолет

"Заканчиваем день хорошими новостями. Очередной вражеский Су-25 ("Грач") отправился в ад благодаря филигранной работе подразделения противовоздушной обороны Сичеславской бригады", – говорится в сообщении.

Десантники пообещали "и дальше исправно крушить оккупантов".

Ранее сегодня Сичеславская бригада ВСУ сообщала об уничтожении вражеского вертолета Ка-52 стоимостью более $16 млн.

Су-25 десантники сбивали и 24 июля.

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