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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сафари продолжается!" Украинские десантники сбили боевой вертолет оккупантов Ка-52

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Стоимость одного российского Ка-52 около $16 млн
Стоимость одного российского Ка-52 – около $16 млн
Фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон / Facebook

Украинские десантники из ПЗРК "Игла" сбили российский боевой разведывательно-штурмовой вертолет Ка-52, сообщает в Facebook 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.

"Украинское сафари продолжается! Сичеславские десантники точным выстрелом из ПЗРК "Игла" "приземлили" вражеского "Аллигатора" – боевой вертолет Ка-52! Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 составляет более $16 млн", – подчеркнули военные.

https://www.facebook.com/dshv25opdbr/posts/pfbid0nHAKdBsuvdKURDpuV6nJ7zaHg2DrnsXUug7utkSNyLVdtDps89U3MNhYAWYShLHyl

 

Контекст:

Десантники подразделений ДШВ ВСУ неоднократно сбивали воздушные цели оккупантов из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Так, 24 июня был сбит российский штурмовик Су-25, а 5 июня стало известно о сбитом вертолете Ка-52. 26 июня десантники из ПЗРК "Игла" сбили еще один "Аллигатор".

По данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 25 июля российские оккупанты потеряли в Украине 39,7 тыс. военных убитыми, а также 222 самолета и 188 вертолетов.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, вертолет, десантники, воздух, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, ПЗРК, война России против Украины, Десантно-штурмовые войска, потери России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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