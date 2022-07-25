"Сафари продолжается!" Украинские десантники сбили боевой вертолет оккупантов Ка-52

"Украинское сафари продолжается! Сичеславские десантники точным выстрелом из ПЗРК "Игла" "приземлили" вражеского "Аллигатора" – боевой вертолет Ка-52! Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 составляет более $16 млн", – подчеркнули военные.

Контекст:

Десантники подразделений ДШВ ВСУ неоднократно сбивали воздушные цели оккупантов из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Так, 24 июня был сбит российский штурмовик Су-25, а 5 июня стало известно о сбитом вертолете Ка-52. 26 июня десантники из ПЗРК "Игла" сбили еще один "Аллигатор".

По данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 25 июля российские оккупанты потеряли в Украине 39,7 тыс. военных убитыми, а также 222 самолета и 188 вертолетов.