Украинский военнослужащий сбил российский самолет Су-25 – Нацгвардия

Россия в войне против Украины потеряла уже 220 самолетов, сообщали в Генштабе ВСУ Фото: EPA

В пресс-службе отметили, что срочнику Нацгвардии 19 лет, он выполняет задачи на запорожском направлении и "беспощадно бьет врага в воздухе вместе со своей верной "подружкой" ПЗРК "Игла".

"Недавно во время очередных авианалетов врага на позиции наших защитников нацгвардеец подбил два самолета противника. Кроме того, 16 июля около 22.00 ему удалось сбить крылатую ракету! А уже к утру следующего дня он пополнил свою копилку сбитых самолетов еще одной "сушкой"! Сейчас на счету гвардейца уже шесть вражеских самолетов Су-25 и одна крылатая ракета оккупантов", – говорится в сообщении.

В комментариях пресс-служба отметила, что нацгвардеец после трех сбитых самолетов был награжден.

Скриншот: Національна гвардія України / Facebook