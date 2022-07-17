Украинский военнослужащий сбил российский самолет Су-25 – Нацгвардия

В пресс-службе отметили, что срочнику Нацгвардии 19 лет, он выполняет задачи на запорожском направлении и "беспощадно бьет врага в воздухе вместе со своей верной "подружкой" ПЗРК "Игла".
"Недавно во время очередных авианалетов врага на позиции наших защитников нацгвардеец подбил два самолета противника. Кроме того, 16 июля около 22.00 ему удалось сбить крылатую ракету! А уже к утру следующего дня он пополнил свою копилку сбитых самолетов еще одной "сушкой"! Сейчас на счету гвардейца уже шесть вражеских самолетов Су-25 и одна крылатая ракета оккупантов", – говорится в сообщении.
В комментариях пресс-служба отметила, что нацгвардеец после трех сбитых самолетов был награжден.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 17 июля потери российских оккупантов составили около 38 300 военных, 1684 танка, 220 самолетов, 188 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".