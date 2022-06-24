Украинские Су-25 и Су-24М нанесли мощные авиаудары по оккупационным войскам и центрам логистики – командование ВС ВСУ

"23 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М нанесли мощные авиационные удары по оккупационным войскам и центрам логистики. На северо-восточном направлении ударные группы поразили склад боеприпасов, 30 боевых бронированных машин врага, живую силу, а также пункт ремонта и восстановления боевой техники", – говорится в сообщении.
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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на утро 24 июня, потери российских оккупантов составили около 34 530 военных, а также 216 самолетов, 183 вертолета, 1507 танков и 14 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".