Украинские Су-25 и Су-24М нанесли мощные авиаудары по оккупационным войскам и центрам логистики – командование ВС ВСУ

"23 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М нанесли мощные авиационные удары по оккупационным войскам и центрам логистики. На северо-восточном направлении ударные группы поразили склад боеприпасов, 30 боевых бронированных машин врага, живую силу, а также пункт ремонта и восстановления боевой техники", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)