ПАСЕ признала, что самолет рейса MH17 был сбит российской ракетой

Boeing 777 рейса MH17 был сбит над Донбассом в 2014 году Фото: EPA

"ПАСЕ заявила, что, основываясь на доказательствах, предоставленных ее докладчику властями Украины и Нидерландов, она считает "наиболее убедительным сценарием" то, что рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой "Бук", предоставленной воинским частям, контролируемым Российской Федерацией", – говорится в сообщении.

В ассамблее заявили, что "потрясены" дезинформацией, которую распространяла о катастрофе Россия.

"Вместо того, чтобы предоставить компетентным следственным органам достоверную информацию, российские власти распространяли дезинформацию, в том числе последовательные противоречивые версии событий, призванные создать путаницу. Как показывают разведывательные данные из открытых источников, опубликованные в многочисленных отчетах, российские власти дошли до того, что представили сфальсифицированные данные радаров, спутников и другие данные, чтобы скрыть правду", – отметили в ПАСЕ.

Ассамблея полностью опровергла версии, согласно которым рейс MH17 якобы был сбит украинским истребителем Су-25 или МиГ-29 или из украинского "Бука" с подконтрольной правительству территории. Члены ПАСЕ также призвали РФ добросовестно сотрудничать в расследовании и "официально извиниться перед родственниками жертв MH17 за боль и страдания, причиненные дезинформацией".

ПАСЕ призвала Европейский суд по правам человека рассмотреть вопрос о предоставлении приоритета заявлениям ближайших родственников жертв авиакатастроф "учитывая [их] сильные и продолжающиеся страдания".

"Парламентарии призвали национальные и международные органы безопасности полетов предоставить обновленную информацию о своих процедурах полета над зонами конфликтов в свете рекомендаций Совета по безопасности Нидерландов", – говорится в сообщении.