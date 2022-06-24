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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

ПАСЕ признала, что самолет рейса MH17 был сбит российской ракетой

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Boeing 777 рейса MH17 был сбит над Донбассом в 2014 году
Boeing 777 рейса MH17 был сбит над Донбассом в 2014 году
Фото: EPA

Парламентская ассамблея Совета Европы 23 июня единогласно приняла резолюцию, в которой указано, что "наиболее убедительным сценарием" катастрофы малайзийского самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году является его поражение российской ракетой из ЗРК "Бук". Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.

"ПАСЕ заявила, что, основываясь на доказательствах, предоставленных ее докладчику властями Украины и Нидерландов, она считает "наиболее убедительным сценарием" то, что рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой "Бук", предоставленной воинским частям, контролируемым Российской Федерацией", – говорится в сообщении.

В ассамблее заявили, что "потрясены" дезинформацией, которую распространяла о катастрофе Россия.

"Вместо того, чтобы предоставить компетентным следственным органам достоверную информацию, российские власти распространяли дезинформацию, в том числе последовательные противоречивые версии событий, призванные создать путаницу. Как показывают разведывательные данные из открытых источников, опубликованные в многочисленных отчетах, российские власти дошли до того, что представили сфальсифицированные данные радаров, спутников и другие данные, чтобы скрыть правду", – отметили в ПАСЕ.

Ассамблея полностью опровергла версии, согласно которым рейс MH17 якобы был сбит украинским истребителем Су-25 или МиГ-29 или из украинского "Бука" с подконтрольной правительству территории. Члены ПАСЕ также призвали РФ добросовестно сотрудничать в расследовании и "официально извиниться перед родственниками жертв MH17 за боль и страдания, причиненные дезинформацией".

ПАСЕ призвала Европейский суд по правам человека рассмотреть вопрос о предоставлении приоритета заявлениям ближайших родственников жертв авиакатастроф "учитывая [их] сильные и продолжающиеся страдания".

"Парламентарии призвали национальные и международные органы безопасности полетов предоставить обновленную информацию о своих процедурах полета над зонами конфликтов в свете рекомендаций Совета по безопасности Нидерландов", – говорится в сообщении.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу. 

Прокуратура запросила для всех фигурантов дела пожизненные сроки

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Нидерланды, ПАСЕ, Донбасс, MH17, Бук, война России против Украины
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