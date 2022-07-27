В ОК "Юг" подтвердили "филигранные" удары по Антоновскому мосту в Херсоне

"Наши силы держат под огневым контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, которые для врага имеют критическое значение. Потому что это не дает ему возможности маневров, не дает возможности подтягивать силы и боеприпасы. То, что внимание приковано к мосту, – вполне понятно, но я подчеркну, что мы ценим все, что есть в нашей стране, даже когда оно под оккупантами. И мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага. Это очень важно, потому что работа нашей артиллерии настолько деликатна и ювелирна, что она больше направлена на деморализацию войск", – заявила она.

Гуменюк добавила, что "удары были, но они были филигранными".