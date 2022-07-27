В ОК "Юг" подтвердили "филигранные" удары по Антоновскому мосту в Херсоне

"Наши силы держат под огневым контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, которые для врага имеют критическое значение. Потому что это не дает ему возможности маневров, не дает возможности подтягивать силы и боеприпасы. То, что внимание приковано к мосту, – вполне понятно, но я подчеркну, что мы ценим все, что есть в нашей стране, даже когда оно под оккупантами. И мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага. Это очень важно, потому что работа нашей артиллерии настолько деликатна и ювелирна, что она больше направлена на деморализацию войск", – заявила она.
Гуменюк добавила, что "удары были, но они были филигранными".
Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд складов боеприпасов в Херсонской области. В последние дни оккупанты заявляли об обстрелах украинскими военными Антоновского моста через Днепр (соединяет Херсон с левым берегом реки) и решили ограничить по нему проезд.
Гуменюк заявляла 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и личный состав.