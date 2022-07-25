Украинские военные дали сигнал оккупантам, что пора бежать из Херсонской области – обладминистрация

"Удары были нанесены по Антоновскому, по Дарьевскому и Каховскому. Это значительно ослабило их логистические движения", – сказал он.
Врио главы ОВА отметил, что оккупанты пытаются ремонтировать мосты, а также возводить понтонные переправы.
"Но поверьте, наши воины как работают эффективно, так и будут. Я думаю, что это им не поможет. Это сигнал [для российских оккупантов], что пора бежать с нашей территории Украины, из Херсонской области", – заявил Бутрий.
Он объяснил, что после попаданий движение тяжелой техники оккупантов по мостам значительно затруднилось.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсонская область была оккупирована в первый день масштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – говорил он 19 июня.
23 июля Зеленский заявил, что ВСУ продвинулись к победе в Херсонской области.