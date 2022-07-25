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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные дали сигнал оккупантам, что пора бежать из Херсонской области – обладминистрация

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У оккупантов возникли сложности с переброской тяжелой техники, отметил Бутрий
У оккупантов возникли сложности с переброской тяжелой техники, отметил Бутрий
Скриншот: Юрій Соболевський / Telegram

Вооруженные силы Украины усложнили логистику российских оккупантов, попав по трем мостам в районе Херсона. Об этом 25 июля на брифинге в медиацентре "Укринформа" сообщил врио главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, трансляция велась в YouTube.

"Удары были нанесены по Антоновскому, по Дарьевскому и Каховскому. Это значительно ослабило их логистические движения", – сказал он.

Врио главы ОВА отметил, что оккупанты пытаются ремонтировать мосты, а также возводить понтонные переправы.

"Но поверьте, наши воины как работают эффективно, так и будут. Я думаю, что это им не поможет. Это сигнал [для российских оккупантов], что пора бежать с нашей территории Украины, из Херсонской области", – заявил Бутрий.

Он объяснил, что после попаданий движение тяжелой техники оккупантов по мостам значительно затруднилось.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Херсонская область была оккупирована в первый день масштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – говорил он 19 июня.

23 июля Зеленский заявил, что ВСУ продвинулись к победе в Херсонской области.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсон, война, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, вторжение, переправа, ремонт, мост, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Дмитрий Бутрий
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