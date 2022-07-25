Украинские военные дали сигнал оккупантам, что пора бежать из Херсонской области – обладминистрация

"Удары были нанесены по Антоновскому, по Дарьевскому и Каховскому. Это значительно ослабило их логистические движения", – сказал он.

Врио главы ОВА отметил, что оккупанты пытаются ремонтировать мосты, а также возводить понтонные переправы.

"Но поверьте, наши воины как работают эффективно, так и будут. Я думаю, что это им не поможет. Это сигнал [для российских оккупантов], что пора бежать с нашей территории Украины, из Херсонской области", – заявил Бутрий.

Он объяснил, что после попаданий движение тяжелой техники оккупантов по мостам значительно затруднилось.

Война России против Украины. Главное (обновляется)