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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Слава Украине!" Данилов опубликовал изображение взорванного Крымского моста

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13 июля Данилов сообщал, что российские оккупанты усилили оборону Крымского моста
13 июля Данилов сообщал, что российские оккупанты усилили оборону Крымского моста
Фото: ЕРА

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 25 июля опубликовал в Twitter изображение взорванного Крымского моста и орла, который улетает с частью моста.

В посте секретарь СНБО написал только лозунг "Слава Украине!".

Данилов уже троллил российских оккупантов 30 июня, опубликовав фото со смотровым биноклем. Изображение, обнародованное после освобождения острова Змеиный, он подписал: "Где там наш Севастополь?".

Контекст:

Мост через Керченский пролив Россия начала строить после аннексии Крыма в 2014 году. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц.

В апреле 2022 года Данилов заявил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту, если у них появится такая возможность. В Кремле заявление Данилова назвали "анонсированием теракта".

В МВД Украины заявили, что Крымский мост точно будет разрушен, "вопрос только в том, когда это произойдет".

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в интервью, вышедшем 14 июня, сказал, что Крымский мост – цель №1 для ВСУ.

13 июля Данилов сообщил, что российские оккупанты усилили оборону Крымского моста. "Они напряжены сейчас из-за Крымского моста. Его очень тщательно охраняют. Почти каждый день там проходят учения. Количество ПВО, которую поставили для охраны этого объекта, просто безумное. Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которое уже есть у наших войск", – сказал секретарь СНБО.

Теги: Россия, Крым, Украина, Севастополь, СНБО, Керченский пролив, аннексия, мост, ВСУ, Крымский мост, Алексей Данилов, российские оккупанты
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