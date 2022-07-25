СБУ идентифицировала всех коллаборантов и предателей, которые вступили в оккупационное "МВД РФ" в Херсонской области

Херсонская область была оккупирована в первый день масштабного вторжения российских войск в Украину Фото: ЕРА

"Псевдообразование выполняет задачи по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированных районов юга Украины. Это происходит путем массовых репрессий, преследований и незаконных задержаний граждан. Для этого, в частности, оккупанты возобновили деятельность регионального подразделения милиции "Беркут". К потерпевшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы убийства. Зафиксированы факты похищения и истязания людей", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, коллаборанты под руководством российских спецслужб осуществляют подбор и вербовку своих "единомышленников", которым предлагают присоединяться к группировкам оккупационного "главка МВД". Для поиска кандидатов они используют личные связи, в том числе среди бывших сотрудников правоохранительных органов.

В ходе оперативных действий сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения.

На данный момент о подозрении уже сообщили 26 представителям "областного управления МВД", которые скрываются на временно оккупированной территории Херсонской области. 14 из них – бывшие работники Национальной полиции. Подозрения объявлены по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

"В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины", – подчеркнули в СБУ.

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