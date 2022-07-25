ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ идентифицировала всех коллаборантов и предателей, которые вступили в оккупационное "МВД РФ" в Херсонской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Херсонская область была оккупирована в первый день масштабного вторжения российских войск в Украину
Херсонская область была оккупирована в первый день масштабного вторжения российских войск в Украину
Фото: ЕРА

Служба безопасности Украины установила личности всех коллаборантов и предателей, которые вступили в созданное российскими оккупантами "главное управление МВД Херсонской области". Об этом 25 июля сообщила в Facebook пресс-служба СБУ.

"Псевдообразование выполняет задачи по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированных районов юга Украины. Это происходит путем массовых репрессий, преследований и незаконных задержаний граждан. Для этого, в частности, оккупанты возобновили деятельность регионального подразделения милиции "Беркут". К потерпевшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы убийства. Зафиксированы факты похищения и истязания людей", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, коллаборанты под руководством российских спецслужб осуществляют подбор и вербовку своих "единомышленников", которым предлагают присоединяться к группировкам оккупационного "главка МВД". Для поиска кандидатов они используют личные связи, в том числе среди бывших сотрудников правоохранительных органов.

В ходе оперативных действий сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения.

На данный момент о подозрении уже сообщили 26 представителям "областного управления МВД", которые скрываются на временно оккупированной территории Херсонской области. 14 из них – бывшие работники Национальной полиции. Подозрения объявлены по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

"В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины", – подчеркнули в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/584635449884630/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Херсонская область была оккупирована в первый день масштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня.

Теги: Россия, СБУ, Херсон, оккупация, Херсонская область, МВД РФ, спецслужбы, война России против Украины, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина
"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина
Наталья Кличко показала, как выглядит после того, как ложится спать с мокрыми волосами
Наталья Кличко показала, как выглядит после того, как ложится спать с мокрыми волосами
Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"
Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"
"Прекрасная. Такая сексуальная". 64-летняя Стоун снялась без бюстгальтера
"Прекрасная. Такая сексуальная". 64-летняя Стоун снялась без бюстгальтера
"Ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев". Свитолина побывала на концерте Вакарчука в Вене. Видео
"Ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев". Свитолина побывала на концерте Вакарчука в Вене. Видео
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
"Боль доводила до мыслей, что нужно завершать земной путь". Мозговая рассказала, как боролась с болезнью Лайма
"Боль доводила до мыслей, что нужно завершать земной путь". Мозговая рассказала, как боролась с болезнью Лайма
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин
"Мы вернемся. Все будет Украина!" Министр обороны Украины Резников показал поцелуй с женой на фоне заката в Новой Каховке
"Мы вернемся. Все будет Украина!" Министр обороны Украины Резников показал поцелуй с женой на фоне заката в Новой Каховке
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья
"Невозможно было знать, каким будет конечный результат". Жена Макаревича показала новую картину мужа и их вечер с вином
"Невозможно было знать, каким будет конечный результат". Жена Макаревича показала новую картину мужа и их вечер с вином
Валевская показала фото с матерью, которую не видела два года
Валевская показала фото с матерью, которую не видела два года
  Кунис и Кутчер на саммите первых леди и джентльменов рассказали, как помогают Украине в войне против российских оккупантов. Видео
  Кунис и Кутчер на саммите первых леди и джентльменов рассказали, как помогают Украине в войне против российских оккупантов. Видео
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как вместе развлекаются их дети
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как вместе развлекаются их дети
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию (137722)
2
"Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны (35300)
3
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео (32811)
4
"Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз (29931)
5
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку "насыпают" оккупантам. Видео (28436)
6
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (26444)
7
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку (15523)
8
Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков (8458)
 
 
 
 