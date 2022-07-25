СБУ идентифицировала всех коллаборантов и предателей, которые вступили в оккупационное "МВД РФ" в Херсонской области

"Псевдообразование выполняет задачи по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированных районов юга Украины. Это происходит путем массовых репрессий, преследований и незаконных задержаний граждан. Для этого, в частности, оккупанты возобновили деятельность регионального подразделения милиции "Беркут". К потерпевшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы убийства. Зафиксированы факты похищения и истязания людей", – говорится в сообщении.
По данным СБУ, коллаборанты под руководством российских спецслужб осуществляют подбор и вербовку своих "единомышленников", которым предлагают присоединяться к группировкам оккупационного "главка МВД". Для поиска кандидатов они используют личные связи, в том числе среди бывших сотрудников правоохранительных органов.
В ходе оперативных действий сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения.
На данный момент о подозрении уже сообщили 26 представителям "областного управления МВД", которые скрываются на временно оккупированной территории Херсонской области. 14 из них – бывшие работники Национальной полиции. Подозрения объявлены по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.
"В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины", – подчеркнули в СБУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсонская область была оккупирована в первый день масштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня.