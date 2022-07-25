Оккупанты хотят вывести гривну из оборота на временно захваченной территории Херсонской области

Об этом 25 июля в комментарии российскому пропагандистскому агентству "ТАСС" сказал назначенный РФ так называемый "замглавы военно-гражданской администрации области" Кирилл Стремоусов.
Он отметил, что на захваченных территориях Херсонской области "будет исключительно рубль".
Подчеркивается, что оккупанты ввели в обращение российский рубль в конце мая.
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил 23 июля, что оккупационные "власти" заявили о начале создания избирательной комиссии для проведения выборов и референдума в регионе.
По информации Херсонской областной госадминистрации, в Херсоне оккупанты заставляют предпринимателей получать российские паспорта.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсонская область была оккупирована в первый день масштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня.