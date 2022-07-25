ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты хотят вывести гривну из оборота на временно захваченной территории Херсонской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты планируют постепенно вывести гривну на временно захваченных территориях Херсонской области
Оккупанты планируют постепенно вывести гривну на временно захваченных территориях Херсонской области
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

На временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты собираются постепенно вывести из денежного оборота гривну.

Об этом 25 июля в комментарии российскому пропагандистскому агентству "ТАСС" сказал назначенный РФ так называемый "замглавы военно-гражданской администрации области" Кирилл Стремоусов.

Он отметил, что на захваченных территориях Херсонской области "будет исключительно рубль".

Подчеркивается, что оккупанты ввели в обращение российский рубль в конце мая.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил 23 июля, что оккупационные "власти" заявили о начале создания избирательной комиссии для проведения выборов и референдума в регионе.

По информации Херсонской областной госадминистрации, в Херсоне оккупанты заставляют предпринимателей получать российские паспорта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Херсонская область была оккупирована в первый день масштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня.

Теги: Россия, Украина, Херсон, гривна, захват, оккупация, рубль, Херсонская область, война России против Украины, Кирилл Стремоусов, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы вернемся. Все будет Украина!" Министр обороны Украины Резников показал поцелуй с женой на фоне заката в Новой Каховке
"Мы вернемся. Все будет Украина!" Министр обороны Украины Резников показал поцелуй с женой на фоне заката в Новой Каховке
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья
"Невозможно было знать, каким будет конечный результат". Жена Макаревича показала новую картину мужа и их вечер с вином
"Невозможно было знать, каким будет конечный результат". Жена Макаревича показала новую картину мужа и их вечер с вином
Валевская показала фото с матерью, которую не видела два года
Валевская показала фото с матерью, которую не видела два года
  Кунис и Кутчер на саммите первых леди и джентльменов рассказали, как помогают Украине в войне против российских оккупантов. Видео
  Кунис и Кутчер на саммите первых леди и джентльменов рассказали, как помогают Украине в войне против российских оккупантов. Видео
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как вместе развлекаются их дети
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как вместе развлекаются их дети
"Боль, которую пришлось пережить". Жена Сасанчина призналась, что потеряла ребенка
"Боль, которую пришлось пережить". Жена Сасанчина призналась, что потеряла ребенка
"Что за женщина! Огонь", "Пожалуйста, остановись!" 57-летняя Херли снялась в белом бюстгальтере от купальника
"Что за женщина! Огонь", "Пожалуйста, остановись!" 57-летняя Херли снялась в белом бюстгальтере от купальника
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку
"В ожидании моего Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила мужу новую иллюстрацию, на которой изобразила себя птицей
"В ожидании моего Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила мужу новую иллюстрацию, на которой изобразила себя птицей
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви
Верка Сердючка на концерте презентовала новую кричалку о Путине. Видео
Верка Сердючка на концерте презентовала новую кричалку о Путине. Видео
  "Я даже представить не могу, через что прошли украинцы за эти пять месяцев". Бекхэм поддержал Украину на саммите первых леди и джентльменов
  "Я даже представить не могу, через что прошли украинцы за эти пять месяцев". Бекхэм поддержал Украину на саммите первых леди и джентльменов
37-летний Макацария расплакался в день свадьбы, увидев свою 20-летнюю невесту. Видео
37-летний Макацария расплакался в день свадьбы, увидев свою 20-летнюю невесту. Видео
Пережившие оккупацию Бучи дети снимут фильм вместе с украинскими режиссерами
Пережившие оккупацию Бучи дети снимут фильм вместе с украинскими режиссерами
Элли Голдинг спела на саммите первых леди "Ой, у лузі червона калина" вместе с Pianoбой. Видео
Элли Голдинг спела на саммите первых леди "Ой, у лузі червона калина" вместе с Pianoбой. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (374911)
2
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию (137012)
3
"Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны (34312)
4
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео (31847)
5
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео (28068)
6
"Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз (24515)
7
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото (24302)
8
"Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев (18682)
 
 
 
 