Оккупанты хотят вывести гривну из оборота на временно захваченной территории Херсонской области

Об этом 25 июля в комментарии российскому пропагандистскому агентству "ТАСС" сказал назначенный РФ так называемый "замглавы военно-гражданской администрации области" Кирилл Стремоусов.

Он отметил, что на захваченных территориях Херсонской области "будет исключительно рубль".

Подчеркивается, что оккупанты ввели в обращение российский рубль в конце мая.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил 23 июля, что оккупационные "власти" заявили о начале создания избирательной комиссии для проведения выборов и референдума в регионе.

По информации Херсонской областной госадминистрации, в Херсоне оккупанты заставляют предпринимателей получать российские паспорта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)