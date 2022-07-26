Оккупанты перекидывают тяжелую военную технику в сторону Херсона – мэр Мелитополя

По его словам, местные жители сообщают о движении российской военной техники в Мелитополе и поблизости. Известно, что за прошедшие сутки в сторону Херсона проехало несколько десятков вражеской техники.
"Оккупанты перебрасывают тяжелую военную технику. Через Мелитополь в сторону Херсона проехало три колонны – около 80 единиц техники", – сказал Федоров.
Он отметил, что оккупанты не выпускают людей с временно оккупированных территорий, чтобы использовать их в качестве живого щита.
При этом в Мелитополе, по словам Федорова, уже две недели нет газа. Продукты, которые завозят из аннексированного Крыма, стоят в три раза дороже обычного. Медикаменты передают в Мелитополь благодаря волонтерам – в аптеках лекарств нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на юге и на востоке страны.
В Херсонской области ВСУ ведут контрнаступление.