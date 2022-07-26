Оккупанты угрожают взорвать всю инфраструктуру Мелитополя при отступлении – мэр

Оккупанты после ударов ВСУ по военным базам чувствуют себя в Мелитополе не очень уверенно Фото: EPA

Федоров рассказал, что вся инфраструктура города сейчас захвачена оккупантами и может использоваться в качестве складов для боеприпасов или военных баз.

"Сейчас захвачена вся инфраструктура города. Сегодня они могут быть в одной школе, завтра будут в другой и им все равно", – отметил мэр.

По его словам, оккупанты уже начали в качестве вероятного сценария обсуждать отход из Мелитополя, однако предупреждают, что в таком случае вся заминированная ими городская инфраструктура будет уничтожена.