Оккупанты угрожают взорвать всю инфраструктуру Мелитополя при отступлении – мэр

Федоров рассказал, что вся инфраструктура города сейчас захвачена оккупантами и может использоваться в качестве складов для боеприпасов или военных баз.
"Сейчас захвачена вся инфраструктура города. Сегодня они могут быть в одной школе, завтра будут в другой и им все равно", – отметил мэр.
По его словам, оккупанты уже начали в качестве вероятного сценария обсуждать отход из Мелитополя, однако предупреждают, что в таком случае вся заминированная ими городская инфраструктура будет уничтожена.
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил Федоров.
Ночью 3 июля ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе, как сообщал мэр, речь шла о базе транспортной авиации, которую те захватили весной.
По информации Федорова, после успешного удара ВСУ по авиабазе мелитопольские коллаборанты "боятся ходить на работу".