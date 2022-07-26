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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты угрожают взорвать всю инфраструктуру Мелитополя при отступлении – мэр

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Оккупанты после ударов ВСУ по военным базам чувствуют себя в Мелитополе не очень уверенно
Оккупанты после ударов ВСУ по военным базам чувствуют себя в Мелитополе не очень уверенно
Фото: EPA

Российские военные допускают возможность своего выхода из Мелитополя и предупреждают о том, что в таком случае вся заминированная ими городская инфраструктура будет разрушена, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров 25 июля в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Федоров рассказал, что вся инфраструктура города сейчас захвачена оккупантами и может использоваться в качестве складов для боеприпасов или военных баз.

"Сейчас захвачена вся инфраструктура города. Сегодня они могут быть в одной школе, завтра будут в другой и им все равно", – отметил мэр.

По его словам, оккупанты уже начали в качестве вероятного сценария обсуждать отход из Мелитополя, однако предупреждают, что в таком случае вся заминированная ими городская инфраструктура будет уничтожена.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил Федоров.

Ночью 3 июля ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе, как сообщал мэр, речь шла о базе транспортной авиации, которую те захватили весной.

По информации Федорова, после успешного удара ВСУ по авиабазе мелитопольские коллаборанты "боятся ходить на работу".

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