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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Очередная адская ночь для рашистов". Мэр Мелитополя рассказал о "сюрпризах" для оккупантов

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В Мелитопольском районе была повреждена железнодорожная инфраструктура, которую использовали оккупанты
В Мелитопольском районе была повреждена железнодорожная инфраструктура, которую использовали оккупанты
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Рядом с временно оккупированным Мелитополем Запорожской области этой ночью раздавались взрывы. Об этом мэр города Иван Федоров рассказал в Telegram утром 24 июля.

"В Мелитополе и поблизости от города очередная адская ночь для рашистов – сразу по трем территориям", – написал Федоров.

Так, по его словам, раздавались взрывы и был виден дым на аэродроме Мелитополя, который оккупанты пытаются восстановить после атак ВСУ

Также были слышны взрывы в восточном направлении от города – вблизи села Константиновка.

Кроме того, по информации Федорова, была повреждена железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе, которая использовалась оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении городов Васильевка и Токмак. Это значительно усложняет логистику врага, отметил мэр.

"Надеемся на сюрприз рашистам от движения сопротивления и ждем подтверждения информации", – добавил Федоров. 

Авиабазу под Мелитополем ВСУ вывели из строя в ночь на 3 июля, нанеся по ней более 30 ударов. Федоров сообщал, что оккупанты пытались вывезти оттуда остатки уцелевшего оружия.

В начале июля, кроме аэродрома, в этом районе был взорван железнодорожный мост, по которому оккупанты перевозили оружие и боеприпасы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил Федоров.

Теги: оккупация, Мелитополь, железная дорога, партизаны, аэродром, Константиновка, Запорожская область, война России против Украины, взрывы, Иван Федоров
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