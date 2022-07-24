"Очередная адская ночь для рашистов". Мэр Мелитополя рассказал о "сюрпризах" для оккупантов

"В Мелитополе и поблизости от города очередная адская ночь для рашистов – сразу по трем территориям", – написал Федоров.

Так, по его словам, раздавались взрывы и был виден дым на аэродроме Мелитополя, который оккупанты пытаются восстановить после атак ВСУ.

Также были слышны взрывы в восточном направлении от города – вблизи села Константиновка.

Кроме того, по информации Федорова, была повреждена железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе, которая использовалась оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении городов Васильевка и Токмак. Это значительно усложняет логистику врага, отметил мэр.

"Надеемся на сюрприз рашистам от движения сопротивления и ждем подтверждения информации", – добавил Федоров.

Авиабазу под Мелитополем ВСУ вывели из строя в ночь на 3 июля, нанеся по ней более 30 ударов. Федоров сообщал, что оккупанты пытались вывезти оттуда остатки уцелевшего оружия.

В начале июля, кроме аэродрома, в этом районе был взорван железнодорожный мост, по которому оккупанты перевозили оружие и боеприпасы.

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