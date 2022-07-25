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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты удерживают как минимум 363 жителей Херсонской области – обладминистрация

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Оккупанты зашли на территорию Херсонской области в феврале
Оккупанты зашли на территорию Херсонской области в феврале
Фото: ЕРА

На оккупированной территории Херсонской области россияне удерживают более 300 украинцев. Об этом 25 июля на брифинге в медиацентре "Укринформа" сообщил врио главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, трансляция велась в YouTube.

"Есть сформированная база данных и конкретные люди. Могу вам сказать, что на сегодняшний день там 63 сотрудника органов местного самоуправления и порядка 300 – это активисты, активные люди проукраинские", – сказал Бутрий.

Он отметил, что речь идет лишь о тех людях, чье похищение оккупантами подтверждено.

"Могу вам сказать, что она (цифра. – "ГОРДОН") намного больше, потому что орки усилили террор против мирного населения", – подчеркнул Бутрий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

РФ нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, предполагает британская разведка.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

6 июля на тот момент генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что за период полномасштабного вторжения РФ в Херсонской области правоохранители зафиксировали похищение или пропажу 457 человек306 человек уже освобождены из плена.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Херсон, война, оккупация, Херсонская область, похищение, вторжение, активист, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, Дмитрий Бутрий, российские военные, российские оккупанты
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