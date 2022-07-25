Оккупанты удерживают как минимум 363 жителей Херсонской области – обладминистрация

"Есть сформированная база данных и конкретные люди. Могу вам сказать, что на сегодняшний день там 63 сотрудника органов местного самоуправления и порядка 300 – это активисты, активные люди проукраинские", – сказал Бутрий.
Он отметил, что речь идет лишь о тех людях, чье похищение оккупантами подтверждено.
"Могу вам сказать, что она (цифра. – "ГОРДОН") намного больше, потому что орки усилили террор против мирного населения", – подчеркнул Бутрий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
РФ нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, предполагает британская разведка.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
6 июля на тот момент генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что за период полномасштабного вторжения РФ в Херсонской области правоохранители зафиксировали похищение или пропажу 457 человек, 306 человек уже освобождены из плена.