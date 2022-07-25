Оккупанты удерживают как минимум 363 жителей Херсонской области – обладминистрация

"Есть сформированная база данных и конкретные люди. Могу вам сказать, что на сегодняшний день там 63 сотрудника органов местного самоуправления и порядка 300 – это активисты, активные люди проукраинские", – сказал Бутрий.

Он отметил, что речь идет лишь о тех людях, чье похищение оккупантами подтверждено.

"Могу вам сказать, что она (цифра. – "ГОРДОН") намного больше, потому что орки усилили террор против мирного населения", – подчеркнул Бутрий.

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