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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Для России август – роковой месяц. Раньше октября боялись, теперь – августа

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Фейгин: Если в августе действительно произойдет освобождение Херсона... Это самое большое опасение Путина сейчас
Фейгин: Если в августе действительно произойдет освобождение Херсона... Это самое большое опасение Путина сейчас
Фото: Mark Feygin / Facebook

Российский юрист, блогер Марк Фейгин считает, что август может стать переломным месяцем в войне России против Украины, поэтому в Москве опасаются его наступления. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов ранее прогнозировал, что в августе начнут происходить "определенные события", которые продемонстрируют всему миру, что "начинается переломный момент". В итоге, по его словам, Украина вернется к границам 1991 года

"Август, как я уже говорил много раз, – критический, роковой месяц для России. В России его, августа, боятся. Раньше октября боялись – теперь августа. Потому что в августе самые значительные события происходили", – сказал Фейгин.

Он назвал президента РФ Владимира Путина "человеком, не чужим мистике", и предположил, что он вполне может верить в какие-то мистические даты.

"Он в эти вещи верит: что, значит, есть такая зависимость от календаря, или от географии, или от чего-то еще и что она, в общем, имеет судьбоносный характер, – сказал блогер. – И если в августе действительно произойдет освобождение Херсона и вообще правобережного плацдарма... Это самое большое его опасение сейчас".

По мнению Фейгина, Путин сейчас будет прилагать все усилия, чтобы это не произошло. Блогер убежден, что президент РФ думает над тем, как избежать военного поражения в Украине, в частности, он может предложить заключить дополнительное соглашения о перемирии на юге Украины якобы для безопасного вывоза зерна из украинских морских портов и использовать это для закрепления линии разграничения, чтобы сконцентрироваться на боевых действиях на востоке.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть территории Украины на востоке и юге. С учетом регионов, которые они оккупировали в 2014 году, РФ сейчас контролирует около 20% территории Украины

В мае Вооруженные силы начали контрнаступление на нескольких направлениях. В начале июля ВСУ сообщили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы после всех преступлений российских оккупантов не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться". Украина предпочла бы провести деоккупацию невоенным путем, чтобы сохранить жизни людей, но "имеет дело с теми, с кем имеет", добавил Зеленский.

Буданов считает, что в августе Вооруженные силы Украины должны переломить ход боевых действий на Донбассе.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Херсон, Марк Фейгин, российская агрессия, война России против Украины, Кирилл Буданов, деоккупация
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