Фейгин: Для России август – роковой месяц. Раньше октября боялись, теперь – августа

Фейгин: Если в августе действительно произойдет освобождение Херсона... Это самое большое опасение Путина сейчас Фото: Mark Feygin / Facebook

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов ранее прогнозировал, что в августе начнут происходить "определенные события", которые продемонстрируют всему миру, что "начинается переломный момент". В итоге, по его словам, Украина вернется к границам 1991 года.

"Август, как я уже говорил много раз, – критический, роковой месяц для России. В России его, августа, боятся. Раньше октября боялись – теперь августа. Потому что в августе самые значительные события происходили", – сказал Фейгин.

Он назвал президента РФ Владимира Путина "человеком, не чужим мистике", и предположил, что он вполне может верить в какие-то мистические даты.

"Он в эти вещи верит: что, значит, есть такая зависимость от календаря, или от географии, или от чего-то еще и что она, в общем, имеет судьбоносный характер, – сказал блогер. – И если в августе действительно произойдет освобождение Херсона и вообще правобережного плацдарма... Это самое большое его опасение сейчас".

По мнению Фейгина, Путин сейчас будет прилагать все усилия, чтобы это не произошло. Блогер убежден, что президент РФ думает над тем, как избежать военного поражения в Украине, в частности, он может предложить заключить дополнительное соглашения о перемирии на юге Украины якобы для безопасного вывоза зерна из украинских морских портов и использовать это для закрепления линии разграничения, чтобы сконцентрироваться на боевых действиях на востоке.

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