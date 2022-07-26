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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Путин ударил по одесскому порту, чтобы сказать: "Соглашение по зерну не работает, надо еще заключить протокол о перемирии на юге"

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Фейгин: Путин сейчас конкретно думает о том, как бы ему избежать любого военного поражения
Фейгин: Путин сейчас конкретно думает о том, как бы ему избежать любого военного поражения
Фото: Mark Feygin / Facebook

Российский юрист, блогер Марк Фейгин считает, что президент РФ Владимир Путин пытается избежать военного поражения в Украине, о чем свидетельствуют последние действия российских войск. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Путин, безусловно, сейчас конкретно думает о том, как бы ему избежать любого военного поражения. Значимого, публичного", – сказал Фейгин.

Если украинской армии удастся деоккупировать юг Украины, в частности Херсон, это будет значительным поражением для Кремля, которое нельзя уже будет объяснить "жестом доброй волей", продолжил блогер. 

По мнению Фейгина, именно с этим можно связать удар российской армии по Одесскому морскому порту сразу после подписания соглашения о безопасном экспорте украинского зерна – Путин пытается таким образом остановить контрнаступление украинских войск на юге. 

"Конечно, он бы хотел сейчас посредством этих зерновых соглашений добиться того, чтобы был заключен дополнительный протокол. Именно поэтому по Одессе, по порту, и ударили. Для того, чтобы [сказать]: "Видите? Не работает соглашение. Так надо же [еще] протокол заключить о перемирии на юге", – предположил блогер.

Он считает, что Путин пытается вывести из зоны боевых действий Одессу, Херсон, Бердянск и другие города на юге, закрепить там линию разграничения, чтобы сконцентрироваться на боевых действиях на востоке. 

"Думаю, что где-то в этом диапазоне его беспокойство... Он, безусловно, понимает оперативную ситуацию... И его это пугает", – убежден блогер. 

При этом, по его мнению, путей для отхода назад у Путина уже нет, "он сам перерезал это все". Мирные переговоры на этой стадии уже возможны только не на его условиях, потому что его условие  капитуляция Украины – неприемлемо для самой Украины. 

"Признайте российским Крым, Донбасс и все территории, которые мы заняли после 24 февраля"... "Демилитаризация". То есть чуть ли не оставить [всего] 50-тысячную армию без вооружений вообще, с одними пистолетиками, западные вооружения все вывезти... Ну куда? На таких условиях этого не будет, а на всех других условиях – это разговор с ним с позиций силы. Понимаете, он загнал себя в такое положение, при котором любой разговор с ним с позиций силы и его шарканье плохо продаются на внутреннем контуре. "Ну как это? Ты нам обещал черти-что, а выяснилось, что ты просто 70-летний согбенный старичок, который в полуприсяде скачет и ничего из себя не представляет. И на самом деле миссии, которая заявлена, ты не соответствуешь. Не твой уровень. Не мачо", – сказал Фейгин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Херсон – единственный областной центр, который оккупантам удалось захватить за пять месяцев полномасштабной войны. РФ нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, предположила британская разведка.

Оперативное командование Вооруженных сил Украины "Юг" в конце мая сообщило, что украинская армия перешла в контрнаступление на юге. В начале июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на этом направлении. 

Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он.

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта (оккупанты попали в насосную станцию, хранилища с зерном не повреждены). В МИД Украины назвали атаку "плевком" Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", которые участвовали в подписании соглашения о безопасных морских коридорах для вывоза из Украины продовольствия.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Одесса, Херсон, война, Марк Фейгин, российская агрессия, война России против Украины, капитуляция, зерно, деоккупация
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