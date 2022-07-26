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Британская разведка: Нет никаких указаний на то, что на месте удара российских ракет в одесском порту были объекты, о которых заявляла РФ

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РФ обстреляли одесский порт 23 июля
РФ обстреляли одесский порт 23 июля
Фото: EPA

Нет никаких свидетельств того, что на месте удара российских ракет 23 июля в одесском порту были объекты, о которых заявляла Россия. Об этом 26 июля сообщило в Twitter минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"24 июля 2022 года российские крылатые ракеты попали в причал украинского Одесского порта. Минобороны России заявило, что нанесло удар по украинскому военному кораблю и комплексу противокорабельных ракет. Нет никаких указаний на то, что такие цели находились в месте попадания ракет", – говорится в сообщении.

Контекст:

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг". Они поцелили в насосную станцию.

В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.

РФ высказывала несколько версий своего удара по одесскому порту.  Поначалу, как сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, россияне заявили Турции, что "не имеют абсолютно никакого отношения к этой атаке".

Позднее депутат Государственной думы России пропагандист Евгений Попов признал, что ракетный удар по морскому порту в Одессе был нанесен российскими войсками. По его версии, в результате обстрела были якобы уничтожены американские противокорабельные ракеты Harpoon, переданные Украине союзниками.

24 июля спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские военные атаковали украинский военный катер, якобы стоявший в порту. 

После этого в минобороны РФ объединили заявления Захаровой и Попова. В сводке ведомства, опубликованной днем 24 июля, говорится, что в одесском порту "на территории судоремонтного завода... уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад противокорабельных ракет Harpoon". В ведомстве добавили, что ударом якобы были "выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава Военно-морских сил Украины".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесса, разведка, обстрелы, ракеты, Одесский морской торговый порт
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