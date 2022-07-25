Кубраков о рисках для экспорта зерна: Украина подписывала соглашение с ООН и Турцией, если они гарантируют безопасность, оно работает

Кубраков: Если будет что-то происходить в Черном море, то, конечно, эта программа, вся инициатива будет остановлена Скриншот: Укрінформ / YouTube

Об этом 25 июля на брифинге, который транслировался в Facebook медиацентра "Украина", сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

"Мы подписывали соглашение с ООН, Турцией, они высказали свою позицию. Мы как планировали навигацию Черным морем, так и будем это делать. Потому что нам это тоже важно, как и всему цивилизованному миру. Мы с вами прекрасно понимаем, что если будет что-то происходить в Черном море, то, конечно, эта программа, вся инициатива будет остановлена, – сказал министр. – У нас позиция очень проста: мы подписывали соглашение с ООН и Турцией. Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Если они гарантируют, оно работает, если не гарантируют, оно не работает".

Кубраков назвал факторы, которые могут помешать процессу экспорта зерна из Украины, среди них – война против РФ.

"Мы все прекрасно увидели в субботу, что портовая инфраструктура для них – не проблема обстреливать. То есть это самый главный риск. Мы понимаем, что он может отпугивать рынок, если будут происходить новые обстрелы. И второе, физически инфраструктура – и портовая, и суда – может быть повреждена. Я считаю, что риск безопасности остается самым главным", – подчеркнул глава Мининфраструктуры.

По словам Кубракова, Украина планирует начать судоходство из морских портов страны в ближайшие дни. Экспорт зерна начнется из морского торгового порта Черноморск в Одесской области, уточнил заместитель Кубракова Юрий Васьков. В целом в течение двух недель Украина будет технически готова осуществлять экспорт из трех терминалов: кроме порта в Черноморске, из портов Одесса и Пивденный.

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