Кубраков о рисках для экспорта зерна: Украина подписывала соглашение с ООН и Турцией, если они гарантируют безопасность, оно работает

Об этом 25 июля на брифинге, который транслировался в Facebook медиацентра "Украина", сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.
"Мы подписывали соглашение с ООН, Турцией, они высказали свою позицию. Мы как планировали навигацию Черным морем, так и будем это делать. Потому что нам это тоже важно, как и всему цивилизованному миру. Мы с вами прекрасно понимаем, что если будет что-то происходить в Черном море, то, конечно, эта программа, вся инициатива будет остановлена, – сказал министр. – У нас позиция очень проста: мы подписывали соглашение с ООН и Турцией. Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Если они гарантируют, оно работает, если не гарантируют, оно не работает".
Кубраков назвал факторы, которые могут помешать процессу экспорта зерна из Украины, среди них – война против РФ.
"Мы все прекрасно увидели в субботу, что портовая инфраструктура для них – не проблема обстреливать. То есть это самый главный риск. Мы понимаем, что он может отпугивать рынок, если будут происходить новые обстрелы. И второе, физически инфраструктура – и портовая, и суда – может быть повреждена. Я считаю, что риск безопасности остается самым главным", – подчеркнул глава Мининфраструктуры.
По словам Кубракова, Украина планирует начать судоходство из морских портов страны в ближайшие дни. Экспорт зерна начнется из морского торгового порта Черноморск в Одесской области, уточнил заместитель Кубракова Юрий Васьков. В целом в течение двух недель Украина будет технически готова осуществлять экспорт из трех терминалов: кроме порта в Черноморске, из портов Одесса и Пивденный.
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22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна. Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.
23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбила ПВО, две попали в объекты инфраструктуры порта. В Одесской ОВА сообщили о раненых в результате обстрела морского порта.
В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг" ВСУ.
В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.
Генсек ООН осудил ракетные удары по одесскому порту. Он подчеркнул, что все стороны должны исполнять взятые на себя обязательства, не уточняя, кто атаковал порт.