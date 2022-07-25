ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

США и Украина разрабатывают план Б по вывозу зерна – CNN

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Большее предложение на зерно при том же объеме спроса обязательно приведет к более низким ценам, считает Пауэрс
Большее предложение на зерно при том же объеме спроса обязательно приведет к более низким ценам, считает Пауэрс
Фото: ЕРА

США и Украина разрабатывают план Б по вывозу зерна из страны после того, как Россия 23 июля ударила ракетами на Одесском порту. Об этом администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр рассказала в интервью CNN.

План касается "автомобильного, железнодорожного и речного транспорта, отправки барж, а также эффективного согласования железнодорожных схем перевозок из Украины в Европу", сообщила она.

"Мы живем по плану на случай непредвиденных обстоятельств, потому что нельзя доверять ничему, что говорит президент России Владимир Путин", – заявила Пауэр.

При этом она добавила, что попытки обеспечить продовольственную безопасность подбором альтернативных путей все равно не заменят необходимость разблокировки морского пути. По словам Пауэр, обеспечение традиционного экспорта по морю поможет снизить цены.

"Даже призрак того, что эта сделка сработает и зерно начнет покидать порты, привел к снижению цен в течение суток", – отметила представитель USAID.

"Таким образом, большее предложение при том же объеме спроса обязательно приведет к более низким ценам", – считает она.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна. Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбила ПВО, две попали в объекты инфраструктуры порта. В Одесской ОВА сообщили о раненых в результате обстрела морского порта.

В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг" ВСУ.

В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.

Генсек ООН осудил ракетные удары по одесскому порту. Он подчеркнул, что все стороны должны выполнять взятые на себя обязательства, не уточняя, кто атаковал порт.

Теги: Одесса, Саманта Пауэр, экспорт, USAID, война России против Украины, Одесский морской торговый порт, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
"Боль доводила до мыслей, что нужно завершать земной путь". Мозговая рассказала, как боролась с болезнью Лайма
"Боль доводила до мыслей, что нужно завершать земной путь". Мозговая рассказала, как боролась с болезнью Лайма
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин
"Мы вернемся. Все будет Украина!" Министр обороны Украины Резников показал поцелуй с женой на фоне заката в Новой Каховке
"Мы вернемся. Все будет Украина!" Министр обороны Украины Резников показал поцелуй с женой на фоне заката в Новой Каховке
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья
"Невозможно было знать, каким будет конечный результат". Жена Макаревича показала новую картину мужа и их вечер с вином
"Невозможно было знать, каким будет конечный результат". Жена Макаревича показала новую картину мужа и их вечер с вином
Валевская показала фото с матерью, которую не видела два года
Валевская показала фото с матерью, которую не видела два года
  Кунис и Кутчер на саммите первых леди и джентльменов рассказали, как помогают Украине в войне против российских оккупантов. Видео
  Кунис и Кутчер на саммите первых леди и джентльменов рассказали, как помогают Украине в войне против российских оккупантов. Видео
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как вместе развлекаются их дети
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как вместе развлекаются их дети
"Боль, которую пришлось пережить". Жена Сасанчина призналась, что потеряла ребенка
"Боль, которую пришлось пережить". Жена Сасанчина призналась, что потеряла ребенка
"Что за женщина! Огонь", "Пожалуйста, остановись!" 57-летняя Херли снялась в белом бюстгальтере от купальника
"Что за женщина! Огонь", "Пожалуйста, остановись!" 57-летняя Херли снялась в белом бюстгальтере от купальника
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку
"В ожидании моего Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила мужу новую иллюстрацию, на которой изобразила себя птицей
"В ожидании моего Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила мужу новую иллюстрацию, на которой изобразила себя птицей
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (375784)
2
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию (137414)
3
"Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны (34868)
4
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео (32447)
5
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку "насыпают" оккупантам. Видео (28255)
6
"Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз (27666)
7
"Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев (18832)
8
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (15621)
 
 
 
 