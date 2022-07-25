США и Украина разрабатывают план Б по вывозу зерна – CNN

План касается "автомобильного, железнодорожного и речного транспорта, отправки барж, а также эффективного согласования железнодорожных схем перевозок из Украины в Европу", сообщила она.
"Мы живем по плану на случай непредвиденных обстоятельств, потому что нельзя доверять ничему, что говорит президент России Владимир Путин", – заявила Пауэр.
При этом она добавила, что попытки обеспечить продовольственную безопасность подбором альтернативных путей все равно не заменят необходимость разблокировки морского пути. По словам Пауэр, обеспечение традиционного экспорта по морю поможет снизить цены.
"Даже призрак того, что эта сделка сработает и зерно начнет покидать порты, привел к снижению цен в течение суток", – отметила представитель USAID.
"Таким образом, большее предложение при том же объеме спроса обязательно приведет к более низким ценам", – считает она.
22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна. Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.
23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбила ПВО, две попали в объекты инфраструктуры порта. В Одесской ОВА сообщили о раненых в результате обстрела морского порта.
В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг" ВСУ.
В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.
Генсек ООН осудил ракетные удары по одесскому порту. Он подчеркнул, что все стороны должны выполнять взятые на себя обязательства, не уточняя, кто атаковал порт.