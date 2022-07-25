США и Украина разрабатывают план Б по вывозу зерна – CNN

Большее предложение на зерно при том же объеме спроса обязательно приведет к более низким ценам, считает Пауэрс Фото: ЕРА

План касается "автомобильного, железнодорожного и речного транспорта, отправки барж, а также эффективного согласования железнодорожных схем перевозок из Украины в Европу", сообщила она.

"Мы живем по плану на случай непредвиденных обстоятельств, потому что нельзя доверять ничему, что говорит президент России Владимир Путин", – заявила Пауэр.

При этом она добавила, что попытки обеспечить продовольственную безопасность подбором альтернативных путей все равно не заменят необходимость разблокировки морского пути. По словам Пауэр, обеспечение традиционного экспорта по морю поможет снизить цены.

"Даже призрак того, что эта сделка сработает и зерно начнет покидать порты, привел к снижению цен в течение суток", – отметила представитель USAID.

"Таким образом, большее предложение при том же объеме спроса обязательно приведет к более низким ценам", – считает она.