Ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна в Одесском морском порту – командование "Юг"

Об этом 23 июля на брифинге для СМИ сообщила спикер оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк.
Видеозапись мероприятия опубликована на YouTube-канале "Новини.Live".
"Очевидно, что целью врага было попадание именно в Одесский морской торговый порт, поскольку выпущенные четыре ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря были направлены именно в этом направлении. И две из них были… сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры самого порта", – сказала Гуменюк. – Значительных разрушений в припортовой инфраструктуре не было, было попадание в насосную станцию, которая загорелась и была потушена".
Пострадавших в настоящее время нет, добавила спикер командования "Юг".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что в порту был пожар.
В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения об экспорте украинского зерна. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.
В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем за сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей об экспорте украинского зерна, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.