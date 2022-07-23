Ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна в Одесском морском порту – командование "Юг"

Целью врага было попадание именно в Одесский морской торговый порт, отметила Гуменюк Фото: depositphotos.com

Об этом 23 июля на брифинге для СМИ сообщила спикер оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк.

Видеозапись мероприятия опубликована на YouTube-канале "Новини.Live".

"Очевидно, что целью врага было попадание именно в Одесский морской торговый порт, поскольку выпущенные четыре ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря были направлены именно в этом направлении. И две из них были… сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры самого порта", – сказала Гуменюк. – Значительных разрушений в припортовой инфраструктуре не было, было попадание в насосную станцию, которая загорелась и была потушена".

Пострадавших в настоящее время нет, добавила спикер командования "Юг".

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