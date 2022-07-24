NYT заявила, что в ООН считают, якобы РФ не нарушила договоренности по зерну, обстреляв порт Одессы, МИД Украины опроверг

Николенко о заявлении анонимного источника в статье NYT: Мягко говоря, нас такая позиция удивила Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Отвечая на вопрос, нарушили ли обстрелы соглашение, издание пишет: "Пока неизвестно. Неясно, на что были направлены удары и была ли затронута какая-либо зерновая инфраструктура".

Неназванные источники газеты сказали, что Россия "не обещала избегать атак на те части украинских портов, которые не используются непосредственно для экспорта зерна". Она якобы могла воспользоваться лазейкой в соглашении, "если поблизости находились военные объекты".

Какие именно там могли быть военные объекты, источник не сказал. Эта статья провокационная, ее перепечатал ряд СМИ, обратил внимание спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Якобы неназванный источник в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле. Мол, Россия не обещала не обстреливать те части украинских портов, которые напрямую не задействованы в экспорте зерна. Мягко говоря, нас такая позиция удивила. Во-первых, она диссонирует с заявлением генерального секретаря Антониу Гутерриша, безоговорочно осудившего обстрел Одесского порта. Во-вторых, единодушным было и международное сообщество, четко указавшее на нарушение Россией ее обязательств в рамках обеспечения безопасного функционирования портовой инфраструктуры для экспорта зерновых", – написал он в Facebook 24 июля.

По словам Николенко, МИД сразу же обратился к руководству ООН за разъяснениями.

"Сегодня мы получили заверение, что неофициальный комментарий "неназванного источника" для The New York Times не отражает позицию ООН. Только заявление генсекретаря Гутерриша отражает позицию организации. Вот и беда с этими неназванными источниками: запустили провокативный нарратив, а ответственности никакой. Это было сделано преднамеренно или непреднамеренно – вопрос открытый", – добавил Николенко.