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ВОЙНА В УКРАИНЕ

NYT заявила, что в ООН считают, якобы РФ не нарушила договоренности по зерну, обстреляв порт Одессы, МИД Украины опроверг

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Николенко о заявлении анонимного источника в статье NYT: Мягко говоря, нас такая позиция удивила
Николенко о заявлении анонимного источника в статье NYT: Мягко говоря, нас такая позиция удивила
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

23 июля американская газета The New York Times (NYT), ссылаясь на свои источники в Организации Объединенных Наций, написала, что остается "неясным", нарушила ли Россия соглашение о вывозе зерновых из украинских портов, когда обстреляла Одессу.

Отвечая на вопрос, нарушили ли обстрелы соглашение, издание пишет: "Пока неизвестно. Неясно, на что были направлены удары и была ли затронута какая-либо зерновая инфраструктура".

Неназванные источники газеты сказали, что Россия "не обещала избегать атак на те части украинских портов, которые не используются непосредственно для экспорта зерна". Она якобы могла воспользоваться лазейкой в соглашении, "если поблизости находились военные объекты".

Какие именно там могли быть военные объекты, источник не сказал. Эта статья провокационная, ее перепечатал ряд СМИ, обратил внимание спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Якобы неназванный источник в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле. Мол, Россия не обещала не обстреливать те части украинских портов, которые напрямую не задействованы в экспорте зерна. Мягко говоря, нас такая позиция удивила. Во-первых, она диссонирует с заявлением генерального секретаря Антониу Гутерриша, безоговорочно осудившего обстрел Одесского порта. Во-вторых, единодушным было и международное сообщество, четко указавшее на нарушение Россией ее обязательств в рамках обеспечения безопасного функционирования портовой инфраструктуры для экспорта зерновых", – написал он в Facebook 24 июля.

По словам Николенко, МИД сразу же обратился к руководству ООН за разъяснениями.

"Сегодня мы получили заверение, что неофициальный комментарий "неназванного источника" для The New York Times не отражает позицию ООН. Только заявление генсекретаря Гутерриша отражает позицию организации. Вот и беда с этими неназванными источниками: запустили провокативный нарратив, а ответственности никакой. Это было сделано преднамеренно или непреднамеренно – вопрос открытый", – добавил Николенко.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0EjEfv3uAKok8zgJjYFFKR9Mz7DDFuHPjsnM8Go7bujrSypJ7a3TioTmcoHq4YFLAl

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна. На мероприятии присутствовали президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбила ПВО, две попали в объекты инфраструктуры порта. В Одесской ОВА сообщили о раненых в результате обстрела морского порта.

В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг" ВСУ.

В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.

Генсек ООН осудил ракетные удары по одесскому порту. Он подчеркнул, что все стороны должны выполнять взятые на себя обязательства, не уточняя, кто атаковал порт.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, ООН, МИД Украины, экспорт, обстрелы, Одесский морской торговый порт, The New York Times, Антониу Гутерриш, инфраструктура, Олег Николенко, соглашение
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