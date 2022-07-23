"Важно называть вещи своими именами". В МИД Украины заявили, что Орбан повторяет российскую пропаганду

"Орбан возобновил риторику о неэффективности санкций ЕС против РФ. Санкции не поколебали Россию – классический пример российской пропаганды. Санкции эффективны, они существенно снизили способность российской военной машины вести войну против Украины", – написал украинский дипломат.

Он подчеркнул, что жизни украинцев спасает предоставление Украине оружия, ведь "если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы безумные ресурсы для их дискредитации, не пытались бы их остановить".

"Важно называть вещи своими именами: Европа оказалась в экономическом кризисе не из-за санкций, а из-за гибридной войны России. РФ наносит удары по Украине крылатыми ракетами, а по Европе – заоблачными ценами на газ. Это все – элементы одного российского плана, цель которого взорвать мир и благосостояние в европейских странах", – объяснил Николенко.

По его словам, "закрывая глаза на преступления России в Украине, мир в Европе не восстановить".

"[Президент России Владимир] Путин не остановится, пока не разрушит европейский порядок, основанный на демократических ценностях. Не стоит надеяться, что уступки или задабривание побудят Кремль унять свои агрессивные аппетиты. Без мира и стабильности в Украине не будет мира и стабильности ни в Венгрии, ни в Европе в целом", – считает Николенко.

Он отметил, что Украина вместе с партнерами "обязательно победят Россию, даже несмотря на опасения главы венгерского правительства, что у российской армии "асимметричное преимущество".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

23 июля, после визита в Москву, Орбан заявил, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой".