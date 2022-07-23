"Важно называть вещи своими именами". В МИД Украины заявили, что Орбан повторяет российскую пропаганду

"Орбан возобновил риторику о неэффективности санкций ЕС против РФ. Санкции не поколебали Россию – классический пример российской пропаганды. Санкции эффективны, они существенно снизили способность российской военной машины вести войну против Украины", – написал украинский дипломат.
Он подчеркнул, что жизни украинцев спасает предоставление Украине оружия, ведь "если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы безумные ресурсы для их дискредитации, не пытались бы их остановить".
"Важно называть вещи своими именами: Европа оказалась в экономическом кризисе не из-за санкций, а из-за гибридной войны России. РФ наносит удары по Украине крылатыми ракетами, а по Европе – заоблачными ценами на газ. Это все – элементы одного российского плана, цель которого взорвать мир и благосостояние в европейских странах", – объяснил Николенко.
По его словам, "закрывая глаза на преступления России в Украине, мир в Европе не восстановить".
"[Президент России Владимир] Путин не остановится, пока не разрушит европейский порядок, основанный на демократических ценностях. Не стоит надеяться, что уступки или задабривание побудят Кремль унять свои агрессивные аппетиты. Без мира и стабильности в Украине не будет мира и стабильности ни в Венгрии, ни в Европе в целом", – считает Николенко.
Он отметил, что Украина вместе с партнерами "обязательно победят Россию, даже несмотря на опасения главы венгерского правительства, что у российской армии "асимметричное преимущество".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 июля, после визита в Москву, Орбан заявил, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой".
После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России, в том числе и против энергетического сектора.
В частности, США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. Об отказе с конца апреля от российских нефти и газа заявила и Австралия. Литва запретила импорт газа с РФ в конце июня, Латвия – 14 июля.
В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российские нефть и газ, но некоторые страны категорически против этого. Поэтапный отказ от нефти был одобрен в шестом пакете санкций, однако его долго не могли принять, в частности, из-за угроз Венгрии наложить вето.
Венгрия хоть и осуждает агрессию РФ, но не намерена прекращать закупку энергоносителей в РФ и не разрешала поставки оружия через свою территорию.
19 июля во Львове замглавы МИД страны Левенте Мадяр заявил, что Венгрия готова пропускать через свою территорию всю помощь для Украины, которую ей оказывают другие страны, в том числе и военную.