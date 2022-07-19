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Венгрия не против транзита оружия через свою территорию в Украину – замглавы МИД

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Венгрия не будет предоставлять свое оружие, но третьи страны могут пользоваться ее территорией для поставок Украине, отметил Мадяр (второй слева)
Венгрия не будет предоставлять свое оружие, но третьи страны могут пользоваться ее территорией для поставок Украине, отметил Мадяр (второй слева)
Фото: Роман Кайман / city-adm.lviv.ua

Венгрия готова пропускать через свою территорию всю помощь для Украины, которую ей оказывают другие страны, в том числе и военную.

Об этом 19 июля в ходе встречи с мэром Львова Андреем Садовым заявил заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр, пишет пресс-служба Львовского горсовета.

"Мы поражены событиями, которые здесь происходят, мы действительно сочувствуем вам. За последние 200 лет мы с Россией воевали трижды. Эти войны были не на жизнь, а на смерть. В отличие от многих западных партнеров мы на себе почувствовали, что это такое – противостояние этому огромному восточному государству. При этом сама Венгрия не будет поставлять свое оружие – это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией", – сказал Мадяр.

По его словам, Венгрия готова принять украинских детей в санатории и лагеря, а также предоставить 1000 стипендий для украинцев в своих университетах.

Кроме того, Венгрия предложила помочь в лечении гражданских и военных в медучреждениях страны, подчеркнула пресс-служба Львовского горсовета.

Контекст:

Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не разрешает поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.

Венгрия отказалась от поставок и транзита оружия в Украину, чтобы не подвергать опасности венгров, которые проживают в западных украинских регионах. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью каналу CNN, которое вышло 5 июля. Он отметил, что на западе Украины проживают около 150 тыс. венгров. "Очевидно, что в случае поставок оружия нами эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны принимать во внимание безопасность Венгрии и венгров", – сказал дипломат.

Теги: Россия, Львов, Украина, оружие, Венгрия, военная техника, агрессия, военная помощь, Андрей Садовый, горсовет, помощь, транзит, МИД Венгрии, стипендии, лечение, война России против Украины, встреча
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