Венгрия не против транзита оружия через свою территорию в Украину – замглавы МИД

Венгрия не будет предоставлять свое оружие, но третьи страны могут пользоваться ее территорией для поставок Украине, отметил Мадяр (второй слева) Фото: Роман Кайман / city-adm.lviv.ua

Об этом 19 июля в ходе встречи с мэром Львова Андреем Садовым заявил заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр, пишет пресс-служба Львовского горсовета.

"Мы поражены событиями, которые здесь происходят, мы действительно сочувствуем вам. За последние 200 лет мы с Россией воевали трижды. Эти войны были не на жизнь, а на смерть. В отличие от многих западных партнеров мы на себе почувствовали, что это такое – противостояние этому огромному восточному государству. При этом сама Венгрия не будет поставлять свое оружие – это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией", – сказал Мадяр.

По его словам, Венгрия готова принять украинских детей в санатории и лагеря, а также предоставить 1000 стипендий для украинцев в своих университетах.

Кроме того, Венгрия предложила помочь в лечении гражданских и военных в медучреждениях страны, подчеркнула пресс-служба Львовского горсовета.