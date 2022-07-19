Венгрия не против транзита оружия через свою территорию в Украину – замглавы МИД

Об этом 19 июля в ходе встречи с мэром Львова Андреем Садовым заявил заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр, пишет пресс-служба Львовского горсовета.
"Мы поражены событиями, которые здесь происходят, мы действительно сочувствуем вам. За последние 200 лет мы с Россией воевали трижды. Эти войны были не на жизнь, а на смерть. В отличие от многих западных партнеров мы на себе почувствовали, что это такое – противостояние этому огромному восточному государству. При этом сама Венгрия не будет поставлять свое оружие – это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией", – сказал Мадяр.
По его словам, Венгрия готова принять украинских детей в санатории и лагеря, а также предоставить 1000 стипендий для украинцев в своих университетах.
Кроме того, Венгрия предложила помочь в лечении гражданских и военных в медучреждениях страны, подчеркнула пресс-служба Львовского горсовета.
Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не разрешает поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.
Венгрия отказалась от поставок и транзита оружия в Украину, чтобы не подвергать опасности венгров, которые проживают в западных украинских регионах. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью каналу CNN, которое вышло 5 июля. Он отметил, что на западе Украины проживают около 150 тыс. венгров. "Очевидно, что в случае поставок оружия нами эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны принимать во внимание безопасность Венгрии и венгров", – сказал дипломат.