У Будапешта есть план, если война в Украине дойдет до Закарпатья – МИД Венгрии

По его словам, любая страна, рядом с которой идет война, должна быть готова защитить себя.
"В нашей стране также были подготовлены сценарии чрезвычайного положения. Вывод венгерских военных из охраны границы частично связан с этим", – сказал чиновник.
Он добавил, что Венгрия не имеет разногласий с президентом Владимиром Зеленским, отметив, что отношения стран до начала войны были напряженными.
"Он украинец, а мы представляем интересы Венгрии. А в чем украинский интерес? Привлечь к этому конфликту больше стран – хотя бы путем поставки оружия. С другой стороны, в наших интересах – оставаться в стороне от этого конфликта и свести к минимуму возможность сползания в военную ситуацию", – считает Сийярто.
Также министр отметил, что Венгрия готова и дальше принимать украинских беженцев.
Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не разрешает поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.
После победы на парламентских выборах, которая состоялась 3 апреля, премьер Венгрии Виктор Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди противников Зеленского.
Будапешт блокировал шестой санкционный пакет ЕС против России, но позже он был принят.
Венгрия отказалась от поставок и транзита оружия в Украину, чтобы не подвергать опасности венгров, которые проживают в западных украинских регионах. Об этом Сийярто заявил в интервью каналу CNN, которое вышло 5 июля. Он отметил, что на западе Украины проживают около 150 тыс. венгров. "Очевидно, что в случае поставок оружия нами эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны принимать во внимание безопасность Венгрии и венгров", – сказал дипломат.