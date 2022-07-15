У Будапешта есть план, если война в Украине дойдет до Закарпатья – МИД Венгрии

Сийярто: венгерско-украинские отношения еще до начала войны были напряженными Фото: ЕРА

По его словам, любая страна, рядом с которой идет война, должна быть готова защитить себя.

"В нашей стране также были подготовлены сценарии чрезвычайного положения. Вывод венгерских военных из охраны границы частично связан с этим", – сказал чиновник.

Он добавил, что Венгрия не имеет разногласий с президентом Владимиром Зеленским, отметив, что отношения стран до начала войны были напряженными.

"Он украинец, а мы представляем интересы Венгрии. А в чем украинский интерес? Привлечь к этому конфликту больше стран – хотя бы путем поставки оружия. С другой стороны, в наших интересах – оставаться в стороне от этого конфликта и свести к минимуму возможность сползания в военную ситуацию", – считает Сийярто.

Также министр отметил, что Венгрия готова и дальше принимать украинских беженцев.