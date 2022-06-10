Орбан назвал Сороса "зачинщиком войны" в Украине

Орбан: Мы должны финансировать мир, а не войну Фото: ЕРА

Орбан утверждает, что есть деловые круги, желающие заработать на войне. В их число, по мнению венгерского премьера, входит и Сорос, который "хочет продлить" войну.

"Мы должны финансировать мир, а не войну", – сказал Орбан, добавив, что санкционная политика ЕС разрушает европейскую экономику.

В то же время он отметил, что Украина имеет право на защиту от российской агрессии.

"Если правительство решило бороться, это решение нельзя ставить под сомнение, даже если букмекеры не дают больших шансов на победу", – заявил Орбан.

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