Орбан назвал Сороса "зачинщиком войны" в Украине

Орбан утверждает, что есть деловые круги, желающие заработать на войне. В их число, по мнению венгерского премьера, входит и Сорос, который "хочет продлить" войну.
"Мы должны финансировать мир, а не войну", – сказал Орбан, добавив, что санкционная политика ЕС разрушает европейскую экономику.
В то же время он отметил, что Украина имеет право на защиту от российской агрессии.
"Если правительство решило бороться, это решение нельзя ставить под сомнение, даже если букмекеры не дают больших шансов на победу", – заявил Орбан.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе Сорос заявил, что вторжение России в Украину может стать началом третьей мировой войны, которую не переживет цивилизация.
Орбан находится у власти в Венгрии, входящей в Евросоюз и НАТО, 12 лет. Западные страны неоднократно обвиняли его в злоупотреблении полномочиями, отходе от принципов демократии и основных свобод. Кроме того, премьера и его партию "Фидес" обвиняют в сотрудничестве с президентом РФ Владимиром Путиным, начавшим войну в Украине, а также в коррупции, авторитаризме и экономическом популизме, указало "Радио Свобода".
Венгрия была последней страной, которая блокировала введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ из-за ее вторжения в Украину.