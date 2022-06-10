ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Орбан назвал Сороса "зачинщиком войны" в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Орбан: Мы должны финансировать мир, а не войну
Орбан: Мы должны финансировать мир, а не войну
Фото: ЕРА

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал американского миллиардера и финансиста Джорджа Сороса "зачинщиком войны" в Украине, сообщает венгерское издание Telex.

Орбан утверждает, что есть деловые круги, желающие заработать на войне. В их число, по мнению венгерского премьера, входит и Сорос, который "хочет продлить" войну.

"Мы должны финансировать мир, а не войну", – сказал Орбан, добавив, что санкционная политика ЕС разрушает европейскую экономику.

В то же время он отметил, что Украина имеет право на защиту от российской агрессии.

"Если правительство решило бороться, это решение нельзя ставить под сомнение, даже если букмекеры не дают больших шансов на победу", – заявил Орбан.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе Сорос заявил, что вторжение России в Украину может стать началом третьей мировой войны, которую не переживет цивилизация.

Орбан находится у власти в Венгрии, входящей в Евросоюз и НАТО, 12 лет. Западные страны неоднократно обвиняли его в злоупотреблении полномочиями, отходе от принципов демократии и основных свобод. Кроме того, премьера и его партию "Фидес" обвиняют в сотрудничестве с президентом РФ Владимиром Путиным, начавшим войну в Украине, а также в коррупции, авторитаризме и экономическом популизме, указало "Радио Свобода".

Венгрия была последней страной, которая блокировала введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ из-за ее вторжения в Украину.

Теги: Россия, Украина, санкции, Венгрия, Джордж Сорос, Виктор Орбан, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита показала, как ее подстригли в РФ
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита показала, как ее подстригли в РФ
"Очень красивый у вас папа". Tayanna показала прогулку с отцом в Праге
"Очень красивый у вас папа". Tayanna показала прогулку с отцом в Праге
"Теперь у этих морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами". Брежнева показала, как выглядит без "панцирей и масок"
"Теперь у этих морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами". Брежнева показала, как выглядит без "панцирей и масок"
"Путин уничтожен". Служащий в ВСУ Попенко показал, во что превратил мишень с лицом президента РФ
"Путин уничтожен". Служащий в ВСУ Попенко показал, во что превратил мишень с лицом президента РФ
"Самая красивая женщина на планете", "Этот конский хвост!" Лонгория показала фото в платье с множеством вырезов
"Самая красивая женщина на планете", "Этот конский хвост!" Лонгория показала фото в платье с множеством вырезов
"Марсиан к батьке подсылал, зараженных обезьяньей оспой, и стекло битое ему в в суп сыпал!" Макаревич прокомментировал заявление о причастности к "госперевороту в Беларуси"
"Марсиан к батьке подсылал, зараженных обезьяньей оспой, и стекло битое ему в в суп сыпал!" Макаревич прокомментировал заявление о причастности к "госперевороту в Беларуси"
Алисса Милано снялась в желто-синей футболке. Видео
Алисса Милано снялась в желто-синей футболке. Видео
  Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства
  Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства
  Солистка "Лисапетного батальона" Фалион о родственниках в РФ: Мы разные и никогда не будем друг друга понимать
  Солистка "Лисапетного батальона" Фалион о родственниках в РФ: Мы разные и никогда не будем друг друга понимать
"Ты так повзрослел в четыре года". Шоптенко перестала скрывать лицо сына
"Ты так повзрослел в четыре года". Шоптенко перестала скрывать лицо сына
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную
"Внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше". Учительница школы, где училась Ани Лорак, высказалась о замалчивающей войну певице
"Внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше". Учительница школы, где училась Ани Лорак, высказалась о замалчивающей войну певице
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды
  "Русский язык ни в чем не виноват, несмотря на то, что им пользуется враг". Дорн заявил, что не будет отказываться от русскоязычных песен
  "Русский язык ни в чем не виноват, несмотря на то, что им пользуется враг". Дорн заявил, что не будет отказываться от русскоязычных песен
  "Буремні вірші". Зибров, Пивоваров и Мазур приняли участие в творческом проекте Шилько. Видео
  "Буремні вірші". Зибров, Пивоваров и Мазур приняли участие в творческом проекте Шилько. Видео
"Машина стала домом, который украшают цветы от военных". Могилевская сделала селфи в авто после концерта
"Машина стала домом, который украшают цветы от военных". Могилевская сделала селфи в авто после концерта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (189390)
2
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера (92167)
3
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (84964)
4
Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства (62419)
5
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (38818)
6
"Внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше". Учительница школы, где училась Ани Лорак, высказалась о замалчивающей войну певице (32503)
7
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана (27765)
8
"Моя бесконечная любовь". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь (25806)
 
 
 
 