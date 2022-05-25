Сорос считает, что война в Украине может стать началом третьей мировой, которую не переживет цивилизация

Сорос: Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию – как можно скорее победить Путина Фото: EPA

Сорос отметил, что вторжение России в Украину потрясло Европу до основания, и даже когда боевые действия прекратятся, ситуация никогда не вернется к тому, что было раньше.

"Вторжение может стать началом третьей мировой войны, и наша цивилизация может ее не пережить", – сказал он.

Миллиардер заявил, что так называемая "спецоперация" российского президента Владимира Путина пошла не по плану и теперь он осознает, что совершил ошибку.

"Путин осознал, что совершил ужасную ошибку, когда вторгся в Украину, и теперь готовит почву для переговоров о прекращении огня. Но перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять. Путину придется начать мирные переговоры, чего он никогда не сделает, потому что это равносильно отставке", – подчеркнул Сорос.

Он призвал мировое сообщество мобилизовать все свои ресурсы для скорейшего прекращения войны.

"Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию – как можно скорее победить Путина", – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)