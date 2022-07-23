Орбан заявил, что Украина никогда не выиграет войну против РФ: Можно закончить только переговорами между Россией и Америкой

Шансов на мирные переговоры между РФ и Украиной нет, считает Орбан Фото: EPA

Такое мнение 23 июля во время выступления в Румынии выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его цитирует Reuters.

По словам главы правительства Венгрии, западная стратегия в отношении Украины строится на четырех китах: Украина может выиграть войну с Россией с помощью оружия НАТО; санкции ослабят Россию и дестабилизируют ее лидерство; санкции навредят России больше, чем Европе; мир выстроится в очередь в поддержку Европы.

По мнению Орбана, такая стратегия потерпела неудачу – правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на энергоносители резко выросли.

Орбан отметил, что таким образом Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство".

Поскольку шансов на мирные переговоры между РФ и Украиной нет, "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией [которая "хочет гарантий безопасности"] и Америкой", считает премьер Венгрии.

15 июля Орбан заявил, что Европейский союз "выстрелил себе в легкие", введя санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

В МИД Украины ответили, что Орбану следует призвать не к отмене санкций против России, а наоборот – к наращиванию эффективных шагов по сдерживанию российской агрессивной политики.

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