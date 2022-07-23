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Орбан заявил, что Украина никогда не выиграет войну против РФ: Можно закончить только переговорами между Россией и Америкой

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Шансов на мирные переговоры между РФ и Украиной нет, считает Орбан
Шансов на мирные переговоры между РФ и Украиной нет, считает Орбан
Фото: EPA

Евросоюзу нужна новая стратегия в отношении войны, которую 24 февраля против Украины начала Россия, она должна строиться на составлении хорошего мирного предложения вместо победы в войне.

Такое мнение 23 июля во время выступления в Румынии выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его цитирует Reuters.

По словам главы правительства Венгрии, западная стратегия в отношении Украины строится на четырех китах: Украина может выиграть войну с Россией с помощью оружия НАТО; санкции ослабят Россию и дестабилизируют ее лидерство; санкции навредят России больше, чем Европе; мир выстроится в очередь в поддержку Европы.

По мнению Орбана, такая стратегия потерпела неудачу – правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на энергоносители резко выросли.

Орбан отметил, что таким образом Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство".

Поскольку шансов на мирные переговоры между РФ и Украиной нет, "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией [которая "хочет гарантий безопасности"] и Америкой", считает премьер Венгрии.

15 июля Орбан заявил, что Европейский союз "выстрелил себе в легкие", введя санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

В МИД Украины ответили, что Орбану следует призвать не к отмене санкций против России, а наоборот – к наращиванию эффективных шагов по сдерживанию российской агрессивной политики.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России, в том числе и против энергетического сектора.

В частности, США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. Об отказе с конца апреля от российских нефти и газа заявила и Австралия. Литва запретила импорт газа с РФ в конце июняЛатвия – 14 июля.

В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российские нефть и газ, но некоторые страны категорически против этого. Поэтапный отказ от нефти был одобрен в шестом пакете санкций, однако его долго не могли принять, в частности, из-за угроз Венгрии наложить вето.

Венгрия хоть и осуждает агрессию РФ, но не намерена прекращать закупку энергоносителей в РФ и не разрешала поставки оружия через свою территорию.

19 июля во Львове замглавы МИД страны Левенте Мадяр заявил, что Венгрия готова пропускать через свою территорию всю помощь для Украины, которую ей оказывают другие страны, в том числе и военную.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, оружие, санкции, Венгрия, правительство, Виктор Орбан, переговоры, агрессия, угрозы, вторжение, Европейский союз, война России против Украины, премьер-министр
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