Сийярто отправился в Москву. Договаривался с Лавровым и Новаком о дополнительных поставках газа в Венгрию

"Мы прибыли в Москву. У нас две задачи: обеспечить венгерский народ природным газом и подчеркнуть, что мы хотим мира как можно скорее", – написал он.

В Москве Сийярто встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. На пресс-конференции по итогам переговоров он заявил, что Венгрия хочет закупить у России дополнительные 700 млн м³ газа, сообщает Index.hu. Также он заявил, что Будапешт "просит всех сделать все, чтобы как можно скорее закончить войну и как можно скорее установить мир" в Украине. Он призвал к прекращению огня и мирным переговорам.

Лавров сказал, что РФ "рассмотрит просьбу" о закупке дополнительных объемов газа, пишет ТАСС.

По утверждению главы российского МИД, интересам обеих стран "в полной мере отвечает полное выполнение долгосрочных контрактов на экспорт природного газа из России, которые были заключены в прошлом году".

После переговоров с Лавровым Сийярто встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком. Сийярто заявил в Facebook, что правительство Венгрии, "несмотря на обстоятельства", должно обеспечить "надежность поставок, чтобы каждый венгр, каждая венгерская семья и каждый венгерский бизнес имели достаточно газа".