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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Чтобы Москва узнавала, какое оружие пересекло границу". Дипломат Огрызко считает "коварным" предложение Венгрии разрешить транзит оружия в Украину

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Огрызко считает, что от предложения Венгрии нужно отказаться и даже не рассматривать как рабочее
Огрызко считает, что от предложения Венгрии нужно отказаться и даже не рассматривать как рабочее
Фото: EPA

В МИД Венгрии 19 июля заявили, что готовы пропускать западное оружие в Украину через свою территорию. Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в эфире "Радио НВ" 21 июля назвал это предложение коварным.

"Это возможный совместный с Москвой шаг для того, чтобы Москва узнавала, какое оружие пересекло украинско-венгерскую границу, в каком количестве, когда, куда направилось. Думаю, что это коварное предложение, от которого нам нужно отказаться и даже не рассматривать как рабочее", – подчеркнул дипломат.

По его мнению, на такие вещи нужно "реагировать очень осторожно" и не ставить под угрозу помощь от западных партнеров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)  

Контекст:

Венгрия осуждала военную агрессию РФ, но последовательно отказывала Украине не только в помощи оружием, но и в провозе вооружения от других стран через свою территорию21 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия "хочет оставаться в стороне от этой войны", не собирается поставлять Украине оружие и не хочет, чтобы страна использовалась для его транзита.

5 июля Сийярто пояснял, что это решение принято для защиты венгров, живущих на западе Украины, от российских обстрелов. "Очевидно, что в случае поставок оружия нами эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны принимать во внимание безопасность Венгрии и венгров", – сказал дипломат.

Однако 19 июля в МИД Венгрии внезапно заявили, что она готова пропускать через свою территорию всю помощь для Украины, которую ей оказывают другие страны, в том числе военную. "Сама Венгрия не будет поставлять свое оружие – это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией", – сказал замглавы ведомства Левенте Мадяр.

Теги: оружие, Владимир Огрызко, Венгрия, вооружение, военная помощь, война России против Украины
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