"Чтобы Москва узнавала, какое оружие пересекло границу". Дипломат Огрызко считает "коварным" предложение Венгрии разрешить транзит оружия в Украину

"Это возможный совместный с Москвой шаг для того, чтобы Москва узнавала, какое оружие пересекло украинско-венгерскую границу, в каком количестве, когда, куда направилось. Думаю, что это коварное предложение, от которого нам нужно отказаться и даже не рассматривать как рабочее", – подчеркнул дипломат.
По его мнению, на такие вещи нужно "реагировать очень осторожно" и не ставить под угрозу помощь от западных партнеров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Венгрия осуждала военную агрессию РФ, но последовательно отказывала Украине не только в помощи оружием, но и в провозе вооружения от других стран через свою территорию. 21 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия "хочет оставаться в стороне от этой войны", не собирается поставлять Украине оружие и не хочет, чтобы страна использовалась для его транзита.
5 июля Сийярто пояснял, что это решение принято для защиты венгров, живущих на западе Украины, от российских обстрелов. "Очевидно, что в случае поставок оружия нами эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны принимать во внимание безопасность Венгрии и венгров", – сказал дипломат.
Однако 19 июля в МИД Венгрии внезапно заявили, что она готова пропускать через свою территорию всю помощь для Украины, которую ей оказывают другие страны, в том числе военную. "Сама Венгрия не будет поставлять свое оружие – это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией", – сказал замглавы ведомства Левенте Мадяр.