"Чтобы Москва узнавала, какое оружие пересекло границу". Дипломат Огрызко считает "коварным" предложение Венгрии разрешить транзит оружия в Украину

Огрызко считает, что от предложения Венгрии нужно отказаться и даже не рассматривать как рабочее Фото: EPA

"Это возможный совместный с Москвой шаг для того, чтобы Москва узнавала, какое оружие пересекло украинско-венгерскую границу, в каком количестве, когда, куда направилось. Думаю, что это коварное предложение, от которого нам нужно отказаться и даже не рассматривать как рабочее", – подчеркнул дипломат.

По его мнению, на такие вещи нужно "реагировать очень осторожно" и не ставить под угрозу помощь от западных партнеров.

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