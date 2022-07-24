Кулеба: Мы защищаем права украинцев за рубежом, но наша конечная цель – вернуть всех домой

"Мы делаем все для того, чтобы защищать права украинцев. Единственное, что мы не будем делать, – это способствовать тому, чтобы они оставались за границей навсегда. Мы хотим, чтобы украинцы вернулись домой", – сказал глава украинской дипломатии.
Кулеба поблагодарил каждую страну, которая сейчас помогает украинцам.
"Но наша конечная цель – вернуть всех домой, особенно детей", – подчеркнул он.
По информации главы МИД, сейчас за границей находятся почти 2 млн украинских детей.
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 19 июля, почти 6 млн беженцев из Украины находятся в странах ЕС, из них 3,7 млн получили статус временной защиты. Всего с 24 февраля около 9,6 млн человек выехали из Украины, 3,8 млн человек пересекли границу в обратном направлении.
65% украинских беженцев не планируют возвращаться на Родину в ближайшее время, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ООН.