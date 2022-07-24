Кулеба: Мы защищаем права украинцев за рубежом, но наша конечная цель – вернуть всех домой

"Мы делаем все для того, чтобы защищать права украинцев. Единственное, что мы не будем делать, – это способствовать тому, чтобы они оставались за границей навсегда. Мы хотим, чтобы украинцы вернулись домой", – сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба поблагодарил каждую страну, которая сейчас помогает украинцам.

"Но наша конечная цель – вернуть всех домой, особенно детей", – подчеркнул он.

По информации главы МИД, сейчас за границей находятся почти 2 млн украинских детей.