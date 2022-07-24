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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Мы защищаем права украинцев за рубежом, но наша конечная цель – вернуть всех домой

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Кулеба: Мы хотим, чтобы украинцы вернулись домой
Кулеба: Мы хотим, чтобы украинцы вернулись домой
Фото: EPA

МИД Украины помогает гражданам, вынужденно выехавшим за границу из-за развязанной Россией войны, но своей целью видит возвращение всех соотечественников на Родину. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 июля, выступая на втором Саммите первых леди и джентльменов, сообщил "Укринформ".

"Мы делаем все для того, чтобы защищать права украинцев. Единственное, что мы не будем делать, – это способствовать тому, чтобы они оставались за границей навсегда. Мы хотим, чтобы украинцы вернулись домой", – сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба поблагодарил каждую страну, которая сейчас помогает украинцам.

"Но наша конечная цель – вернуть всех домой, особенно детей", – подчеркнул он.

По информации главы МИД, сейчас за границей находятся почти 2 млн украинских детей.

Контекст:

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 19 июля, почти 6 млн беженцев из Украины находятся в странах ЕС, из них 3,7 млн получили статус временной защиты. Всего с 24 февраля около 9,6 млн человек выехали из Украины, 3,8 млн человек пересекли границу в обратном направлении.

65% украинских беженцев не планируют возвращаться на Родину в ближайшее время, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ООН.

Теги: МИД, МИД Украины, беженцы, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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