65% украинских беженцев не планируют возвращаться на родину в ближайшее время – опрос

16% украинцев сообщили, что хотят уехать в Украину в ближайшие два месяца Фото: depositphotos.com

Согласно опросу, 65% украинцев в ближайшее время планируют оставаться в той стране, где они оказались. Чаще всего такой вариант выбирали украинцы, покинувшие страну в феврале – марте (67%). Среди основных причин решения остаться за границей – безопасность (52%), семейные узы (19%) и финансовые причины (14%).

9% украинцев планируют в ближайшее время уехать в другую страну. Такой ответ чаще всего давали те, кто покинул Украину в апреле – июне. Чаще всего такие люди хотят переехать в Германию (33%), Чехию (7%) или Канаду (5%).

16% опрошенных сообщили, что хотят уехать в Украину в ближайшие два месяца, но почти все временно, чтобы увидеться с родными и друзьями или помочь с эвакуацией. 40% из тех, кто планирует возвращаться, собирались сделать это в течение следующего месяца, а остальные не уверены, когда именно уедут.

Планы людей существенно разнятся в зависимости от региона проживания. Готовых возвращаться гораздо больше среди жителей Киева и западных областей, чем восточных и северных.

70% среди опрошенных респондентов уехали из страны вместе с кем-то, чаще всего с ближайшими родственниками, и в 90% случаев эти члены семьи – женщины и дети. 82% респондентов оставили в Украине минимум одного близкого члена семьи.

Опрос проводился среди 4871 украинца, сейчас проживающих в Польше, Чехии, Венгрии, Молдове, Румынии и Словакии, в середине мая – середине июня.